Un chat découvre les joies du toboggan et ne peut plus s'en passer (vidéo)

Depuis qu’il a compris qu’il pouvait s’amuser grâce à un jeu très apprécié des enfants au parc, un adorable chat ne peut plus cesser de l’utiliser. A la fois drôle et attendrissante, la vidéo le montrant enchaîner les glissades sur un toboggan est devenue virale en très peu de temps sur Twitter.

Les chats gardent leur âme de chaton toute leur vie durant. Chaque fois qu’ils ont l’occasion de s’amuser, ils ne se font pas prier pour le faire et s’en donnent à cœur joie. Lorsqu’ils sont d’humeur joueuse, tout ce qui leur passe sous la patte est susceptible de se transformer en accessoire ludique, comme un simple bout de ficelle par exemple.

Une vidéo récemment postée sur Twitter et relayée par India Today illustre à merveille cette capacité qu’ont nos amis félins à trouver des opportunités de jeu partout où ils sont. En l’occurrence, l’endroit où se trouve le chat en question s’y prête totalement, puisque la scène est filmée dans un parc pour enfants.

La séquence montre, en effet, l’animal à la robe noir et blanc tapi sur le sable, au pied d’un toboggan. Il s’élance ensuite sur ce dernier et l’escalade jusqu’à son sommet, avant de se mettre sur le flanc pour en redescendre en glissant. Arrivé en bas, il répète l’opération avec autant d’enthousiasme et d’énergie.

Une joie de vivre communicative

Le chat passe clairement un moment agréable, et la joie qu’il semble éprouver est communicative. Le voir ainsi se divertir est un véritable bonheur. @Yoda4ever, l’utilisateur de Twitter ayant partagé la vidéo, ne s’y est d’ailleurs pas trompé. La publication totalise plus de 34 000 « j’aime » et près de 5000 retweets depuis sa mise en ligne le jeudi 10 novembre.



@Yoda4ever / Twitter

@Yoda4ever n’est probablement pas la personne ayant filmé la scène ; sur son compte, il poste toutes sortes de vidéos divertissantes. On ne sait donc rien de ce chat, s’il est errant ou a une famille notamment, ni le lieu où il vit. Quoi qu’il en soit, il a partagé un peu de sa joie de vivre avec de nombreux internautes sans le savoir.