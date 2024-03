Un chat de sauvetage en manque de compagnie trouve son meilleur ami parmi les chatons accueillis par sa propriétaire (vidéo)

Leo a eu la chance de tomber entre les bonnes mains de Kuh Tran tandis que personne ne voulait de lui. La femme l’a adopté, choyé et aimé, mais sentait qu’il avait besoin d’une attention permanente. Quand l’occasion s’est présentée, elle a recueilli une fratrie de chatons et a laissé son félin choisir son chouchou pour le garder par la suite.

Le doux tabby Leo vit dans le comté d’Orange (États-Unis) avec sa maîtresse aimante Kuh Tran depuis 2018. Depuis, celle-ci le comble de bonheur et souhaitait le rendre encore plus heureux en lui trouvant un compagnon. Elle lui a alors présenté des chatons et le quadrupède a jeté son dévolu sur l’un d’eux. Les 2 ne se sont plus jamais quittés par la suite.

Leo n’a pas toujours eu la chance d’être entouré. Avant de rencontrer sa propriétaire, il vivait dans un refuge et peinait à trouver un foyer, mentionnait Newsweek. La femme a eu le coup de foudre en le voyant et a décidé de lui offrir une maison pour la vie. L’animal s’est très bien adapté dans son nouvel environnement.

@tabbykatbros / Instagram

À la recherche d’un ami

Avec le temps, Kuh Tran a pensé que son félin apprécierait la compagnie d’une autre boule de poils. Il était en demande d’interaction et pouvait trouver toute l’attention dont il avait besoin auprès d’un congénère. La bienfaitrice s'est alors proposée comme famille d’accueil pour animaux. Cela tombait bien, puisque 3 chatons en détresse avaient besoin de son aide.

Âgés de 2 semaines seulement, ils avaient été retrouvés sur un bateau sans leur mère et nécessitaient une prise en charge urgente. Kuh Tran s’est portée volontaire pour s’occuper des jeunes chats, pensant qu’il s'agissait également d’un bon moyen pour permettre à Leo de trouver un ami.

@tabbykatbros / Instagram

« J'ai proposé d'accueillir les 3 chatons et j'ai profité de cette opportunité pour laisser Leo choisir son ami pour la vie »

Une fois les chatons remis sur pattes, Kuh Tran a organisé une rencontre avec Leo. Le quadrupède s’est attaché aux 3 petits, mais l’un d’eux se démarquait, Pluto : « À partir du moment où Pluto a été présenté à Léo, il a montré un fort attachement à son égard [...] Il semblait être le meilleur ami dont il ne pouvait pas se séparer » témoignait la sauveteuse. Les 2 sont devenus très fusionnels et leur bonne Samaritaine a compris qu’ils s’étaient bien trouvés.

Leo avait naturellement choisi son meilleur ami. Alors, quand les chatons étaient en âge de se faire adopter, 2 d’entre eux ont rejoint leur nouvelle maison pour poursuivre leur vie, mais Pluto est resté : « Ils se sont choisis », écrivait Kuh Tran, qui a officiellement adopté le jeune tabby roux.

