Ukraine : une jeune femme berce un chat dans ses bras pour l'apaiser, tandis que les sirènes de raid aérien retentissent (vidéo)

Une kyrielle d'Ukrainiens tentent de fuir les conflits qui ravagent leur terre natale. En plus de porter quelques bagages, nombre d'entre eux ont emmené leurs animaux de compagnie bien-aimés. Chats, chiens et autres petites bêtes sont aussi victimes de la guerre.

Jeudi 17 mars, The Indian Express a relayé l'histoire d'un félin domestique enseveli sous les décombres d'un bâtiment détruit à la suite d'un bombardement. Les unités de secours du service local de protection civile ont travaillé d'arrache-pied pour dégager l'animal en détresse. Les images ont ému des milliers d'internautes.

Woman holds her cat as air raid sirens sound across Kyiv. pic.twitter.com/ibkowTtBb9

Il existe donc quelques lueurs d'espoir au cœur de la nuit. Lundi 14 mars, une autre vidéo publiée sur le compte Twitter de Trey Yingst, un correspondant à l'étranger pour la chaîne de télévision américaine Fox News, a touché pléthore de personnes. Il s'agit de 11 petites secondes mettant en lumière une tendre scène d'amour et de bienveillance, comme le rapporte The Dodo.

En effet, nous apercevons une femme marchant dans la rue, alors que les sirènes entament leur sinistre chant pour annoncer un raid aérien. La passante, qui avance dans le calme, tient dans ses bras un chat à la robe noire, qu'elle semble bercer et réconforter.

Nous n'avons aucune information au sujet de cette dame. S'agit-il de son animal de compagnie ? D'une boule de poils qu'elle a croisée sur son chemin ? Quoi qu'il en soit, elle ne laisse pas tomber le chat et le serre gentiment contre elle. Cette scène, qui réchauffe le cœur, a recueilli 10 000 mentions « j'aime » à ce jour.

As Russian forces shell the outskirts of his city, an elderly man feeds the birds in Kyiv. Humanity continues. pic.twitter.com/B6tJeuK4B3

