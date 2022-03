L’émouvant sauvetage d’un chat piégé sous les décombres après les bombardements en Ukraine (vidéo)

Une lueur d’espoir au milieu du chaos. Une courte vidéo postée sur Facebook et montrant le sauvetage d’un chat coincé parmi les ruines d’un bâtiment ukrainien bombardé, a ému de nombreux internautes. L’animal a non seulement été sorti des décombres, mais il a, en plus, trouvé une famille par la suite.

La guerre en Ukraine fait rage depuis 3 semaines, et l’offensive lancée par la Russie est encore plus marquée dans certaines villes, notamment celles du nord et de l’est du pays. Kharkiv est l’une d’elles, en raison de sa proximité avec la frontière russe. C’est aussi là qu’une scène porteuse d’espoir a été récemment filmée, celle du sauvetage d’un chat enseveli sous les décombres, rapportait The Indian Express le jeudi 17 mars.

La vidéo, d’une durée de 23 secondes, a été publiée mercredi sur la page Facebook du ministère ukrainien des Situations d’urgence. Elle totalise près de 140 000 vues, des milliers de réactions et des centaines de commentaires d’internautes émus.

Le secteur venait visiblement d’être la cible de missiles ou de roquettes. Le chat en question s’était retrouvé pris au piège au milieu des décombres de l’un des bâtiments touchés par le bombardement.

Le chat sorti des décombres et confié à une dame

Les unités de secours du service local de protection civile sont intervenues. Les pompiers ont réussi à localiser le félin, puis se sont employés à dégager à mains nues les pierres et les débris emprisonnant l’animal. On entend clairement les miaulements de détresse du chat pendant que ses sauveurs tentent de le sortir de là.

DSNS d'Ukraine / Facebook

Ils ont fini par y parvenir au prix d’énormes efforts. Un soulagement pour le quadrupède lui-même, mais aussi pour les secouristes et tous ceux qui ont assisté à la scène.

D’après le post Facebook, le chat a ensuite été confié à une femme, qui a promis d’en prendre soin.