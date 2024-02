Suivant son instinct, une chatte ramène ses chatons mourants dans un refuge pour être aidée

À Lahore, au Pakistan, les membres du refuge Animals Cottage ont pris en charge une chatte désespérée qui implorait leur aide. Elle tenait un chaton proche du décès dans la gueule et 3 autres petits attendaient d’être secourus. La bienveillance et la réactivité des sauveteurs ont transformé ce récit tragique en message d’espoir.

Laughing Squid rapporte que la femelle est arrivée en courant devant le centre de sauvetage avec un nouveau-né dans sa bouche : « Son corps était froid. Nous l'avons envoyé à la clinique pour un traitement urgent » témoignait un porte-parole du refuge à propos du jeune chat.

Cat Angels United / Youtube

Toute une portée avait besoin d’aide

Une fois son félin entre les mains des bienfaiteurs, la chatte a disparu, puis est retournée auprès d’eux avec un autre bébé. Cette fois, par chance, l'animal était relativement en bonne santé. Mais ce n'était pas le cas du troisième, que la mère est allée récupérer par la suite. Finalement, un quatrième a été confié à l'équipe soignante par la maman chatte.

Les jeunes chats souffraient de déshydratation et d'hypoglycémie. Tous ont reçu un traitement et leur santé s'est améliorée entre les bonnes mains de leurs sauveteurs : « Ils ont été sauvés et ramenés à la maison, tous les chatons se portent bien après le traitement ».

Une nouvelle vie plus sereine

La petite famille a pu se rétablir dans sa maison d'accueil chaleureuse. Elle n'aura plus jamais à vivre une telle situation. D'ailleurs, une fois sevrés et suffisamment âgés pour quitter leur mère, les petits rejoindront leur maison pour toujours. De même pour la chatte, qui profitera d'un repos bien mérité.

Suivant son instinct protecteur, cette dernière a mis tous ses chatons à l'abri de la rue. Leur avenir s'annonce radieux grâce à sa détermination et à la gentillesse des bienfaiteurs.

A lire aussi : Elle s'attend à une proposition d'emploi quand un refuge l'appelle, mais apprend qu'il s'agit de son chat disparu 6 années plus tôt

Cat Angels United / Youtube