Son propriétaire lui attache les pattes au scotch parce qu'il grattait trop, le chat ne pouvait plus se déplacer !

Une chatte a été retrouvée lors d’une opération de saisie de drogue, ligotée et incapable de bouger.

A Santa Clarita, en Californie, une descente de police a permis de procéder à l'arrestation d'un couple détenant de la drogue. A leur grand désarroi, les agents ont découvert que le couple détenait Lilly, une chatte âgée de 9 mois, dans des conditions déplorables et cruelles.

Le pauvre animal avait les pattes ligotées avec du ruban isolant et se trouvait sur le dos, dans une cage de transport elle-même renversée. Incapable de bouger, la chatte souffrait énormément et poussait des gémissements, rapporte le Dodo.

Le shérif du comté de Los Angeles, Adam Halloran, a déclaré que l’animal se trouvait complètement tassé dans sa cage, ce qui était douloureux. Les officiers de police l’ont alors libéré de sa cage et de ses rubans isolants.

Interrogé, le propriétaire de la chatte a expliqué cette situation par la fait que l’animal n'arrêtait pas de gratter. Il est aujourd’hui devant la justice pour cruauté envers un animal et détention de drogue. Lilly est, quant à elle, sous la protection du Los Angeles County Department of Animal Care and Control, qui mène son investigation.

A lire aussi : "Depuis son sauvetage, ce chat ne quitterait pour rien au monde la couverture qu'il a eu bébé ! "

Lilly se porte mieux. Elle retrouve ses esprits petit à petit et reprend goût à la vie, mais elle attend toujours de connaître son sort. En effet, l’avenir de l’animal dépend de l’issue du procès de son ancien propriétaire. Lilly pourra être adoptée par une nouvelle famille si des membres de son ancien entourage ne la réclament pas.