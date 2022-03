Seuls survivants d'une portée, ces 2 chatons minuscules et inséparables témoignent d'une forte volonté de vivre

Nés d’une chatte errante trop malade pour en prendre soin, 2 chatons s’accrochent de toutes les forces à leur vie, aidés en cela par une association, une famille d’accueil et le chat adopté par cette dernière. Aujourd’hui hors de danger, ils seront bientôt prêts pour un nouveau départ.

Fin janvier, l’association Baby Kitten Rescue, basée à Los Angeles, avait été sollicitée au sujet de 2 chatons nouveau-nés devant être secourus rapidement. Leur mère, errante, était souffrante et ne pouvait pas s’occuper d’eux, rapporte Love Meow.



La chatte avait été admise aux urgences vétérinaires alors qu’elle était sur le point de mettre bas et souffrait d’une infection. Elle avait finalement accouché d’une portée de 4 chatons, mais seuls 2 d’entre eux avaient survécu.

Baby Kitten Rescue a pris les petits félins en charge et les a placés en couveuse pour maintenir leur température corporelle à un niveau correct. A leur arrivée, ils étaient, en effet, transis de froid, en plus d’être déshydratés et perdus.



Les chatons, qui ont été appelés Chandler et Monica (un clin d’œil au couple de la série « Friends »), restaient collés l’un à l’autre pour se tenir chaud et pour se donner mutuellement du courage. Leur détermination et leur volonté de vivre étaient admirables.



5 jours plus tard, ils ont été confiés à une famille d’accueil, celle de la bénévole Pei Chiu. Très vite, la jeune femme a pu prendre la mesure de leur formidable résilience. « Au cours de ma première heure passée avec eux, je savais qu'ils avaient du courage et que j’avais affaire à un duo très vocal et communicatif », raconte-t-elle à Love Meow.

Monica et son frère sont comme des jumeaux. « Je n’ai jamais eu une paire [de chatons] qui se ressemblait autant. Chandler a toujours été un peu plus grand, mais ils sont pratiquement identiques », dit Pei Chiu à ce propos.

Véritables machines à ronronner, on ne les arrête plus depuis qu’ils ont ouvert les yeux et appris à marcher. « Leur volonté de vivre a toujours été forte, ne se décourageant jamais et sachant qu'ils étaient en sécurité avec nous. Leur confiance et leur amour étaient évidents dès le premier jour, poussant les ronronnements les plus forts que j'aie jamais entendus », poursuit la bénévole.

Leur grand frère Tuco veille aussi sur eux

Pei Chiu qui bénéficie d’ailleurs de l’aide de Tuco, son chat qu’elle avait accueilli puis adopté, et qui fait toujours preuve de bienveillance avec les chatons qu’elle recueille. Il vient souvent les voir et veiller sur eux.





Leur mère continue de se remettre de la maladie. La femme qui l’avait découverte en prend soin et lui donne ses antibiotiques. Le vétérinaire a proposé de la stériliser gratuitement lorsque son état de santé le permettra.



Monica et Chandler, eux, grandisse à vue d’œil et s’épanouissent de jour en jour. Dès qu’ils seront suffisamment autonomes, ils seront proposés à l’adoption.



