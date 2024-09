Sauvé d'un tuyau dans lequel il était coincé, un chat âgé se fait adopter par la femme qui le nourrissait

Dans son grand cœur, Holly Rosenberg, originaire de Sunrise en Floride (États-Unis), a de la place pour tous les chats errants dont elle s’occupe. Elle disposait également d’une maison chaleureuse qu’elle était prête à partager avec George, l’un des félins. Lequel avait besoin de répit après avoir vécu des moments difficiles.

Le matou d’environ 10 ans faisait partie de la colonie de chats que Holly nourrissait à proximité d’un magasin. Il ne manquait ce rendez-vous avec sa bienfaitrice pour rien au monde : « Il attend toujours ici la nuit quand je viens le nourrir » déclarait la femme dans une interview relayée par WSVN.

Une absence inquiétante

Néanmoins, un jour, George était aux abonnés absents, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Il n’était pas là non plus le lendemain et cela a commencé à inquiéter Holly. En tendant un peu l’oreille, elle l’a finalement entendu miauler un peu plus bas. Elle était persuadée qu’il s’agissait de lui, mais elle ne le voyait pas. En réalité, il était coincé dans une canalisation.

Impuissante, la bonne Samaritaine a contacté de l’aide pour le secourir. Plusieurs personnes, dont des pompiers de la caserne Sunrise Fire Rescue, des plombiers et des sauveteurs d’animaux, se sont manifestés pour l’aider. Grâce à leur matériel adapté et leur expertise, ils sont parvenus à sortir George de là.

« C’est le plus beau jour de ma vie »

Puisqu’il a passé de longues heures dans le tuyau, George a tout de suite été conduit chez un vétérinaire pour recevoir un bilan de santé. Il est resté en observation durant la nuit suivante, puis, le lendemain, quelqu’un l’attendait patiemment. Il s’agissait de sa sauveteuse et fidèle amie Holly, qui a décidé de l’adopter.

C’était le début d’une toute nouvelle vie pour ce chat âgé : « Il rentre à la maison et il aura un foyer pour toujours » déclarait la bienfaitrice.