Retrouvé congelé et avec une patte cassée sur le porche de sa maison, ce chat a été miraculeusement sauvé

Au Canada, une chatte frigorifiée et blessée a été découverte par un habitant, qui l’a ensuite emmenée dans une clinique vétérinaire où elle a été sauvée. Les spécialistes ont dû l’amputer de la queue et d’une patte arrière, toutes 2 fracturées. Ils s’attendent à ce qu’elle s’en remette totalement.

Une personne avait découvert une chatte très mal en point devant chez elle à Ottawa, dans la province de l’Ontario (Centre-est du Canada). Le félin souffrait terriblement du froid, mais pas seulement. L’habitant l’a immédiatement emmenée à la clinique vétérinaire de l’Ottawa Humane Society (OHS), comme le rapporte CityNews Ottawa.

La chatte, dont l’âge a été estimé à 2 ans et qui a été appelée Gerda, était dans un état critique à son arrivée au centre de l’OHS. L’un des vétérinaires l’ayant soignée a même indiqué qu’elle n’aurait sans doute pas pu survivre quelques minutes de plus dans ces conditions.

La température de son corps et sa glycémie étaient trop basses pour être mesurées

Et pour cause ; sa température corporelle et sa glycémie étaient si basses qu’elles n’ont pas pu être mesurées. Extrêmement maigre et déshydratée, elle était blessée à la queue et l’une de ses pattes arrière était cassée.

Les vétérinaires se sont d’abord employés à la réchauffer et à faire remonter son taux de sucre dans le sang. Une fois stabilisée, elle a été opérée par les Drs Shelley Hutchings et Mary Thompson, qui ont dû l’amputer de la patte et de la queue.

Si elle prévient que la route vers la guérison sera longue pour Gerda, la Dr Hutchings assure qu’elle et son équipe sont « optimistes quant à ses chances de rétablissement total ».

Par ailleurs, l’Ottawa Humane Society a lancé un appel aux dons pour financer les soins de la chatte.