Recensement d'animaux : le chat serait-il l'animal préféré des Français ?

Photo d'illustration

Le chat est encore derrière le chien en termes de nombre d’animaux identifiés en France, mais l’écart se resserre depuis quelques années. C’est l’un des enseignements que l’on peut tirer des données venant d’être publiée par l’entreprise I-CAD, en charge du fichier national d’identification des animaux domestiques carnivores.

La préférence des Français semble aller de plus en plus vers les animaux de compagnie de petite taille. Les chiens continuent de dominer le classement des animaux domestiques carnivores dont le nombre d’identifications est le plus important, avec 9 120 535 toutous enregistrés au fichier national géré par I-CAD. Néanmoins, les chats sont de plus en plus nombreux et leur population commence à se rapprocher de celle canine.

D’autant plus que les races de chiens trustant le podium sont toutes des petites : Yorkshire Terrier, Jack Russell Terrier et Chihuahua.

Le chat est-il en passe de devenir l’animal de compagnie préféré des Français ? Avec 6 millions de représentants, l’espèce est de mieux en mieux placée pour occuper cette position, comme le rapporte RTL.

Pourquoi les foyers de France se tournent-ils davantage vers les compagnons les moins imposants ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance, à commencer par celle d’ordre économique. Logiquement, un chat ou un petit chien génère moins de dépenses qu’un canidé de grande taille. Il consomme des quantités moindres de nourriture et les accessoires adaptés à son gabarit sont généralement moins chers. Pour un même modèle de panier, par exemple, la version « mini » destinée aux chiens de petite race et aux chats, est proposée à un prix inférieur à celui de la version XXL.

Par ailleurs, le fait d’avoir un chat est associé à moins de contraintes. Les félins sont réputés plus indépendants que les chiens. Ils n’ont pas besoin d’être promenés (pas autant, en tout cas), font leurs besoins tout seuls dans leur litière… Ce qui ne dispense évidemment pas d’un minimum de soin et d’attention à lui accorder.

Tigrou, Minette et Simba, noms de chats les plus populaires d’après les données d’I-CAD

Revenons-en aux données révélées par I-CAD, en l’occurrence en ce qui concerne les noms les plus données aux chats par les propriétaires de l’Hexagone. Ce sont Tigrou, Minette et Simba qui sont les plus courants au sein de la population féline. Rappelons qu’il s’agit toujours des animaux identifiés, soit par puce électronique, soit par tatouage.

Maya et Lucky sont les noms de chiens les plus populaires, alors que ceux attribués aux furets, 3e espèce animale concernée par l’identification auprès d’I-CAD, sont principalement Fufu et Chipie. Les furets, justement, sont 3206 à avoir été enregistrés au fichier national en 2019, ce qui représente 1 % des carnivores domestiques identifiés sur l’année (total : 1 551 088).