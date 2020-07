Pourquoi votre chat vous choisit-il comme l'endroit idéal pour dormir ?

Votre chat ne manque pas d’endroits où dormir à la maison, à commencer, bien sûr, par son panier. Malgré cela, c’est sur vous qu’il préfère se laisser aller dans les bras de Morphée. Vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi.

Le sommeil du chat est fascinant. Cet animal passe, en effet, le plus clair de son temps à dormir pendant la journée. Son besoin de repos quotidien est de l’ordre de 16 heures, même si toute cette durée n’est pas caractérisée par un sommeil profond, mais en majorité de phases d’endormissement léger et de décompression mentale.

Ce qui peut aussi surprendre, ce sont les habitudes du chat en matière de sommeil, notamment en ce qui concerne les endroits choisis. Parmi ces derniers, le plus intriguant est… vous-même. En effet, il n’est pas rare qu’un chat s’installe sur son maître pour dormir. Pourtant, il dispose bien de son panier attitré et est loin d’être à court d’alternatives non moins douillettes : le canapé, le fauteuil, un tapis moelleux… Rien n’y fait, c’est roulé en boule et sur votre corps qu’il préfère s’endormir. Qu’est-ce qui explique un tel comportement ? BlastingNews évoque 3 pistes.

Le besoin de sécurité

Comme nous l’avons vu plus haut, le sommeil profond ne représente qu’une partie du repos quotidien du chat. Le reste du temps, il ne dort qu’à moitié, pour faire simple. Il reste en alerte, parce qu’il a hérité de cet instinct de survie de ses lointains ancêtres qui le rend sensible et réactif à toute menace potentielle.

Quand il est couché sur son maître, il se sent totalement en sécurité et n’a plus besoin d’être aux aguets. Il sait qu’il ne risque rien auprès de lui et peut donc dormir sur ses 2 oreilles. En d’autres termes, quand le félin a besoin de sommeil paradoxal, il cherche le lieu le plus sûr et vous en faites partie.

Le besoin de chaleur

En dormant sur vos genoux ou votre abdomen, votre chat recherche aussi votre chaleur. Là encore, il agit par instinct, exactement comme il le faisait lorsqu’il était chaton. Il se tenait chaud en se blottissant contre sa mère et les autres petits de la portée. Vous êtes donc, en quelque sorte, son radiateur préféré !

Le besoin d’amour (et d’en donner)

Enfin, si votre chat estime que votre corps est le meilleur couchage qui soit, c’est aussi parce qu’il vous aime. Les chats sont, certes, des animaux réputés indépendants, mais ils n’en sont pas moins attachés à leurs maîtres qui demeurent de véritables points de repère pour eux. La proximité physique leur permet de recevoir cet amour, mais aussi d’exprimer le leur.