Plus de 130 chats sauvés d’une maison dans l’une des plus grandes affaires d’accumulation

Un refuge américain est sous tension après avoir récupéré plus d’une centaine de chats confinés dans une maison. Un sauvetage colossal qui le place dans une posture inconfortable, sachant que ses locaux étaient déjà bondés. Le personnel a donc lancé un appel à la population pour obtenir de l’aide.

Au début du mois de septembre, l’Animal Protective Association, organisme de sauvetage basé à Saint-Louis, dans le Missouri (États-Unis), organisait l’une de ses plus grosses opérations de sauvetage. Plus de 137 chats ont rejoint ses locaux après avoir été victimes d’une situation d’accumulation. Le refuge a été surpris par la mobilisation générale autour des félins.

L’été est une période éprouvante pour les sauveteurs d’animaux, car les abandons sont plus nombreux que le reste de l’année. Toutefois, les membres de l’Animal Protective Association du Missouri ne s’attendaient certainement pas à récupérer plus d’une centaine de chats dans son refuge déjà surpeuplé.

Animal Protective Association of Missouri (APA) / Facebook

« Nous avons urgemment besoin de votre aide »

Les félins vivaient avec une personne souffrant du Syndrome de Noé, précisait KTVF. Elle avait accumulé les animaux jusqu’à ce que la situation finisse par la dépasser. L’organisme de sauvetage a été contacté et s’est organisé pour les récupérer. Il comptait désormais plus de 500 chats dans sa structure et avaient cruellement besoin du soutien de sa communauté pour prendre soin d’eux.

Il a alors lancé un appel à l’aide sur Facebook, qui a été partagé des milliers de fois. Dans celui-ci, il demandait aux personnes volontaires de se proposer en tant que famille d’accueil bénévole et aux potentiels adoptants de se manifester. Finalement, ce message a été entendu de façon inattendue.

A lire aussi : Endeuillé par la perte de sa meilleure amie, ce chat rend une touchante visite à sa tombe (vidéo)

Une mobilisation générale

En effet, des dizaines d’internautes ont répondu présents pour aider les félins : « Plus de 50 personnes se sont inscrites en famille d'accueil, 40 animaux de compagnie ont trouvé leur foyer aimant, 79 dons ont été versés et des dizaines de fournitures sont arrivées ! » écrivait l’association sur les réseaux sociaux.

Elle a ajouté avoir été « étonnée » face à une telle mobilisation et a vivement remercié tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre. Grâce aux bénévoles et aux adoptants, le refuge s’est un peu désengorgé. Le personnel espère que cela continuera, car de nombreux animaux attendent encore leur famille pour la vie.