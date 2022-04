Après avoir surmonté la maladie, cette chatte et son unique chaton profitent de la vie ensemble

Bunny et Dash ont vu la mort de près. Après avoir surmonté maintes épreuves difficiles, la chatte et son chaton ne se quittent plus et profitent de chaque jour qui passe.

La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Bunny, une chatte tigrée arborant un joli ventre rond, errait dans la rue avant d'être remise entre les mains bienveillantes du personnel d'Indianapolis Animal Care Services (États-Unis).

Peu de temps après son arrivée, elle a donné naissance à 4 minuscules boules de poils. Comme les félins avaient besoin d'un foyer d'accueil en urgence, l'IndyHumane, un groupe de sauvetage d'animaux, a proposé son aide. C'est Jennifer, l'une des bénévoles, qui a accueilli la petite tribu à bras ouverts.

Hélas, la jeune maman et ses petits ont contracté une grave infection des voies respiratoires, rapporte Lovemeow. La chatte avait perdu l'appétit et ne produisait plus assez de lait pour les nouveau-nés. « La famille est allée en soins intensifs à l'IndyHumane, a expliqué Jennifer, malgré l'intervention, 3 des 4 chatons n'ont pas survécu. » L'unique survivant de la portée a été baptisé Dash.

© @newkittensontheblock / Instagram

La chatte et son petit sont inséparables

Bunny et Dash ont réussi à traverser cette épreuve et se sont rétablis. Unis dans le malheur, ils ne se sont plus jamais quittés. La maman s'avère extrêmement attentionnée envers son chaton, qu'elle couvre d'amour.

© @newkittensontheblock / Instagram

Les semaines ont défilé, laissant le passé dans l'oubli. « Une fois qu'elle a commencé à se sentir mieux, son côté espiègle a émergé, a indiqué sa bienfaitrice, elle est très énergique, curieuse et adore les jouets. Elle est aussi très gentille et recherche beaucoup d'attention et d'affection. »

© @newkittensontheblock / Instagram

Bunny a gardé son âme de chaton, mais prend son rôle de parent très à cœur. Elle se montre incroyablement patiente avec Dash et tolère la moindre de ses pitreries ! Grâce à sa maman exceptionnelle, le jeune félin franchit toutes les étapes de son développement avec succès. Dash est sur la bonne voie pour devenir un beau et grand chat.

© @newkittensontheblock / Instagram

Stérilisée, Bunny ne mettra plus jamais au monde des chatons. À l'heure actuelle, elle profite de chaque jour qui s'offre à elle, sans se soucier de demain. Dash s'épanouit à ses côtés. Le plus dur est désormais loin derrière eux et leur avenir s'annonce radieux.

© @newkittensontheblock / Instagram