Avec Petrebels, trouvez un arbre à chat moderne et élégant qui répond aux besoins de votre animal

Vous cherchez un espace cocooning pour votre compagnon aux pattes de velours, qui allie modernité, élégance et praticité ? Petrebels, une marque qui nous vient tout droit des Pays-Bas, propose différents arbres à chat de qualité pour satisfaire les besoins de votre doux félin. Dans cet article, Woopets dresse le portrait d’une entreprise félinement stylée !

Pour combler les besoins de votre moustachu au quotidien, il est nécessaire d’acquérir divers accessoires, comme un arbre à chat. Cet équipement multifonction représente un véritable terrain de jeux et une zone de détente pour votre animal de compagnie. Généralement muni d’un ou de plusieurs griffoirs, il lui permet aussi de faire ses griffes.

Les représentants de la gent féline aiment se percher sur des surfaces situées en hauteur. Du haut de sa tour, votre boule de poils adorée se sentira en sécurité et savourera pleinement ses temps d’observation.

© Petrebels / Facebook

Petrebels, des arbres à chat stylés et de qualité

Vous partez en quête de l’arbre à chat idéal pour votre merveilleux compagnon de vie ? Nous vous invitons à faire un petit tour chez Petrebels. Fondée en mars 2017, l’entreprise basée à Schijndel, aux Pays-Bas, utilise tout son savoir-faire pour conquérir le cœur de nos amis à 4 pattes.

Grâce à son expérience, ses connaissances ainsi que son amour des félins, l’équipe se consacre au développement et à la conception d’arbres à chat. Ces accessoires au poil combinent stabilité, haute qualité, durabilité et design moderne.

« Vous n’achetez un arbre à chat chez nous qu’une seule fois : en effet, vous pouvez acheter des pièces de rechange chez nous pendant au moins 10 ans, même si le produit n’est plus dans notre catalogue ! », peut-on lire sur le site web de Petrebels.

Sa collection riche et variée vous permet de mettre la patte sur l’accessoire qui correspond aux besoins spécifiques de votre boule de poils, mais aussi à vos attentes. Arbre pour chaton ; tour de 1,80 m ou plus ; meuble pouvant accueillir plusieurs matous ; avec ou sans hamac… Petrebels s’assure de votre bonheur lors de vos petites emplettes !

Quid du budget ? La fourchette de prix est très étendue. Prévoyez entre 27,50 € et 1 899 € en fonction du modèle qui vous fait de l’œil. Information en plus et pas des moindres : Petrebels expédie ses arbres à chat dans le monde entier.

Vous ne voulez pas acheter chat en poche ? Petrebels sait que le choix d’un tel accessoire n’est pas une mince affaire ! Grâce à l’application mobile Petrebels 3D, vous pouvez placer virtuellement n’importe quel arbre à chat dans votre intérieur.

La mission de Petrebels ? Rendre les chats et leurs propriétaires heureux !

À la tête de cette équipe jeune et dynamique se trouvent 2 grands amoureux des chats. Dennis et Detlef ont plusieurs décennies d’expérience dans le secteur des animaux de compagnie. Leur devise ? « Nous ne suivons pas les tendances, nous les créons ! »

En plus d’être accompagné d’une dizaine de salariés passionnés, le duo peut compter sur Freddie, le « Rebel-testeur » aux longues moustaches. Mascotte bien-aimée, l’adorable félin participe à l’aventure depuis son commencement. « Chaque jour, il met tout son talent à griffer, jouer, grimper et dormir pour tester minutieusement nos arbres à chat », conclut Petrebels.