Pensant récupérer 2 chatons au refuge, une famille change ses plans et rentre avec 2 chats adultes inséparables

Breanne et ses proches sont entrés au refuge d’Exploits Valley SPCA, au Canada, dans le but d’adopter 2 chatons. Lesquels avaient déjà trouvé leur famille pour la vie, ce qui n’était pas le cas de Kermit et Fozzie. Comme beaucoup d’autres, ils attendaient leur chance et le destin leur a donné un petit coup de pouce ce jour-là.

Ces 2 félins sont arrivés au refuge à la suite d'un abandon, parce que leur propriétaire n'était plus en mesure de s'occuper d'eux. Ils étaient totalement perturbés par cet environnement qu'ils ne connaissaient pas et se sont réconfortés mutuellement.

Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Des boules de poils attachantes

Leurs sauveteurs ont tout fait pour les mettre à l'aise, les plaçant dans une pièce plus calme avec de nombreux jouets, des arbres à chat, et des paniers confortables, comme l'a mentionné Love Meow. Finalement, le duo est sorti de sa coquille, se révélant au personnel de l'organisme. Il a vite frayé un chemin dans le cœur des membres.

Si tout le monde appréciait les boules de poils, leur place n'était toutefois pas ici. Elles méritaient d'intégrer un foyer chaleureux capable de leur apporter tout ce dont elles avaient besoin, notamment de l'attention et du temps. Il y avait toutefois une condition pour les adopter : elles ne devaient pas être séparées. Elles s'étaient soutenues dans les épreuves difficiles et avaient toujours vécu ensemble. Il était donc inconcevable de les éloigner, ce qui pouvait freiner leur adoption.

Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Un coup du destin

Certaines familles viennent néanmoins choisir plusieurs animaux à la fois dans les refuges, et c'était le cas de Breanne, accompagnée par ses proches. En réalité, ils avaient déjà une idée précise en tête, car ils étaient venus chercher un duo de chatons repéré sur internet. Mais une fois sur place, le personnel leur a annoncé que les jeunes félins avaient déjà rejoint leur maison pour la vie.

La famille a donc parcouru le refuge à la recherche d'autres compagnons, puis est tombée sur Kermit et Fozzie. Certes, ils étaient âgés d'environ 2 ans, mais ils avaient conservé leur âme de chaton ! De plus, ils ne demandaient qu'à être aimés, ce qui a totalement séduit leurs visiteurs.

Breanne était persuadée qu'ils étaient parfaits pour son foyer et a décidé de les adopter. Les félins se sont vite adaptés à leur nouvelle maison et ont désormais une place importante dans le cœur de leurs propriétaires. Ils sont restés très proches et profitent d'une vie heureuse ensemble.