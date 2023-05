Nala la chatte globe trotteuse et son humain portent secours à une chienne errante blessée

Le petit groupe de globe trotteurs s’agrandit. Ce qui était un duo homme-chat pourrait devenir un trio avec la découverte et le sauvetage de Yasuki, une chatte blessée aux pattes et qui s’en remet tout doucement grâce à l’aventurier sur 2 roues Dean Nicholson.

Les habitués de Woopets connaissent désormais très bien Nala la chatte et son maître, l’Ecossais Dean Nicholson. Depuis plusieurs années maintenant, le duo sillonne les routes du monde à vélo et ses aventures sont suivies par 1 million de personnes sur Instagram.

Entre kilomètres avalés quotidiennement, calendriers et livre pour enfant inspiré de l’histoire du félin tabby (« Nala’s World »), l’emploi du temps du tandem est bien chargé.

Ce qui n’a pas empêché l’ancien rugbyman puis soudeur originaire de Dunbar, ville côtière de l’Est de l’Ecosse, de venir en aide à une jeune chienne en détresse.



1bike1world / Instagram

L’homme et la chatte l’ont trouvée lors de l'une de leurs étapes en Serbie, d’après le Daily Record. Le chiot ne pouvait pas bouger ses pattes arrière. Dean Nicholson l’a emmené chez un vétérinaire local qui, après examen, lui a expliqué que l’animal n’aurait que 10% de chances de retrouver l’usage de ses membres.

La chienne a, malgré tout, été opérée par un autre vétérinaire venu spécialement d’une autre ville, puis a commencé à suivre des séances de physiothérapie. Elle semble retrouver progressivement des sensations et du mouvement dans ses pattes arrière.

Plus de 100 000 euros récoltés pour les soins de Yasuki

Dean Nicholson a lancé une cagnotte en ligne pour l’aider à payer les traitements de Yasuki – c’est le nom qu’il lui a donné – avec un objectif à atteindre de 5000 livres sterling (5700 euros environ). Il a été très largement dépassé, le total des contributions était de plus de 90 000 livres (102 000 euros).

« Yasuki est une battante », dit-il de la chienne, au sujet de laquelle les nombreux fans lui posent régulièrement toutes sortes de questions. Ils lui demandent notamment s’il a l’intention de l’adopter. Dean Nicholson aimerait bien le faire, mais ne sait pas encore si Nala et le canidé pourront s’entendre.

Pour lui, le bonheur et le bien-être de la chatte passent avant tout. S’il sent que le courant ne passe pas entre les 2 quadrupèdes, il renoncera à l’adoption de Yasuki et lui cherchera une famille aimante.

« Ne pas les forcer à s’apprécier »

« Je ne veux pas les forcer à s’apprécier trop vite. Comme nous pourrions être à Belgrade pendant les 2 prochains mois pour aider Yasuki avec la physio, cela nous donne beaucoup de temps », précise-t-il.

A lire aussi : L'émouvante vidéo racontant l'histoire d'un chat adopté par la voisine après la disparition de sa propriétaire

Le périple de Nala et Dean continue de tenir en haleine un nombre croissant d’internautes, mais aussi de contribuer à améliorer le quotidien d’animaux un peu partout dans le monde. Grâce au binôme, en effet, ce sont plus de 275 000 livres (312 000 euros) qui ont été récoltés au profit de différentes associations.