Mettre une clochette au collier de son chat : bonne ou mauvaise idée ?

La clochette accrochée au collier de votre chat peut être perçue comme un accessoire pratique, qui permet de le localiser facilement et d’alerter les oiseaux qu’il aurait envie de chasser. Mais plusieurs risques pour le bien-être et la sécurité de votre compagnon félin subsistent. Troubles auditifs, stress, blessures… Les inconvénients et les dangers sont nombreux.

Si la clochette est encore largement utilisée par les propriétaires de matous, de plus en plus de vétérinaires et de spécialistes du comportement félin déconseillent son usage.

Le chat est doté d’une ouïe extrêmement développée, qui est bien plus sensible que celle de l’être humain. Lui imposer un bruit constant à chaque mouvement peut avoir des conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale. À cela s’ajoutent les risques de blessures liés au port d’un collier équipé d’un accessoire supplémentaire.

Un risque d’hyperacousie

Votre compagnon aux longues moustaches est capable de percevoir des sons beaucoup plus aigus que ceux détectés par votre oreille. Une clochette suspendue à son joli collier émet un tintement à chaque déplacement, parfois des centaines ou des milliers de fois par jour !

Ce bruit répété à quelques centimètres de ses petites oreilles peut devenir particulièrement inconfortable. Chez certains matous, elle peut favoriser une hypersensibilité auditive appelée « hyperacousie ». L’animal devient alors excessivement réactif aux sons du quotidien, sursaute plus facilement et peut développer une gêne permanente face aux bruits de son environnement.

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Un risque de stress constant

Même lorsque la clochette ne provoque pas de trouble auditif, elle peut être source de stress. Le chat est un animal discret qui apprécie le calme et le contrôle de son environnement. Avec une clochette, chacun de ses mouvements est accompagné d’un bruit qu’il ne peut ni anticiper ni arrêter.

Cette stimulation sonore permanente peut générer de l’irritabilité, de l’inconfort et parfois des changements de comportement. Certains félins deviennent plus nerveux, moins confiants ou réduisent leurs déplacements pour éviter le tintement. D’autres passent beaucoup de temps à tenter d’attraper ou de retirer la clochette, signe qu’elle représente une gêne importante pour eux.

Le problème est encore plus marqué chez les matous anxieux, âgés ou particulièrement sensibles aux stimulations extérieures.

Un risque de blessures

Au-delà des effets néfastes sur l’audition et le comportement, la clochette augmente également les risques d’accident. En extérieur comme à l’intérieur, un collier peut se coincer dans une branche, un grillage, un meuble ou un objet quelconque.

Lorsque le petit félin tente de se dégager, il risque de se blesser au cou ou de paniquer. Dans les cas les plus graves, le collier peut entraîner une strangulation ou une pendaison accidentelle. La présence d’une clochette ajoute un élément susceptible de s’accrocher plus facilement à certains obstacles.

Même avec un collier doté d’un système de sécurité anti-étranglement, le risque n’est jamais totalement nul. C’est pourquoi de nombreux professionnels recommandent de limiter les accessoires inutiles et de privilégier des solutions plus sûres pour identifier ou retrouver votre fidèle moustachu.