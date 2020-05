Pour divertir leur chat en quarantaine, ils créent un musée félin sur-mesure

Le confinement a constitué une expérience particulière. Chacun l’a vécue à sa manière. Pour certains, cette période a été l’occasion de faire preuve de créativité, en construisant un musée pour le chat, par exemple.

Jake Lambert et sa fiancée Jessica Atkins sont les heureux propriétaires d’un chat qui a eu le malheur d’avoir un accident. Jake Lambert, qui est comédien de stand-up, et Jessica Atkins, qui est infirmière dans un cabinet vétérinaire, ont dû maintenir leur chat en quarantaine pendant 2 mois. C’était le temps nécessaire pour que le chat guérisse de ses blessures et ne soit pas exposé aux dangers.

Le chat en question s’appelle Richard Parker. Il a 3 ans et il n’a pas du tout apprécié d'être enfermé à la maison, sans pouvoir sortir jouer ni se prélasser dans l’herbe. Ses parents n’ont pas supporté non plus de le voir malheureux à cause du confinement. Ils ont donc eu une idée de génie pour amuser leur chat.

Jake a déclaré à Bored Panda que l’idée venait de sa fiancée. « Richard s’était blessé à la patte et avait donc interdiction de sortir. Nous-mêmes avions interdiction de sortir à cause du virus. Nous avons pensé que ses amis lui manquaient sûrement et avons donc décidé de monter une galerie de photos de chats pour qu’il se sente moins seul », raconte Jake.

La galerie est à la taille du chat. Elle comporte 11 photos des tableaux des plus célèbres, comme ceux de Claude Monet, de Léonard de Vinci ou encore de Pablo Picasso. Toutes les photos sont détournées et affichent un chat en plus.

L’installation a pris une heure, tandis que Richard a passé beaucoup de temps à se balader entre les tableaux et à regarder les autres chats. Tout a été pris en compte pour que le musée miniature ressemble à un vrai musée. Jake et Jessica ont pensé à la barrière qui indique la distance à tenir avec les œuvres et même aux indications pour s’abstenir de boire et de manger dans le musée.

A lire aussi : "Combattre les poux chez le chat"

« Richard est un chat très sociable. Il n’hésite pas à nous monter son affection et nous accueillir quand on rentre à la maison. Il ne nous quitte pas et passe son temps avec nous. Nous avons utilisé des peintures faites par Fat Cat Art pour son musée », raconte Jake. Il ajoute : « Richard a reçu une balle dans l’œil quand il n’avait que 6 semaines. Il a 3 ans maintenant et nous ne savons toujours pas qui a fait ça. »