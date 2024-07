Le vol scandaleux d’un chat de 18 ans très aimé dans son quartier (vidéo)

Padstow est la mascotte de son quartier. Ce félin âgé reçoit quotidiennement une montagne de câlins et de mots doux de la part des habitants du coin. Malheureusement, tout le monde ne voulait pas son bien et quelqu’un l’a emmené de force pendant qu’il dormait tranquillement dehors. L’incident a été capturé par une caméra et les images ont brisé le cœur de sa maîtresse.