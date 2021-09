Le sauvetage inhabituel d'un chaton piégé à l'intérieur d'un lampadaire ! (Vidéo)

Woopets a déjà relayé les tribulations de chats coincés dans des égouts ou des tuyaux. Cet article aborde une situation différente. À Lincoln (Nebraska, États-Unis), un chaton a été retrouvé à l'intérieur d'un lampadaire.

De par leur petite taille et leur souplesse, les chatons sont capables de se faufiler dans n'importe quel espace étroit. C'est, en tout cas, ce dont la division Lincoln Transportation and Utilities (LTU) a été témoin au début du mois de septembre.

L'équipe a reçu un appel inhabituel : une minette au pelage noir et blanc s'est retrouvée piégée dans les entrailles d'un poteau lumineux. La question qui brûle les lèvres de tout le monde est : « Mais comment diable est-elle arrivée là ? » Malheureusement, la réponse demeure un grand mystère. Nos confrères de Daily Paws n'ont pas mentionné la possibilité qu'un individu ait pu être à l'œuvre d'une pareille manigance.

D'une manière ou d'une autre, le félin a réussi à se frayer un chemin à l'intérieur de l'appareil d'éclairage... Sa curiosité et son goût pour l'aventure lui ont joué un bien mauvais tour, car il n'a pas été capable de ressortir. Des passants ont entendu ses miaulements, raison pour laquelle les travailleurs du LTU ont été contactés.

© Lincoln Transportation and Utilities

Mission accomplie !

Une fois arrivés sur place, les professionnels ont commencé leur opération de sauvetage. Une affaire assez simple ? C'est ce qu'ils pensaient au début, car pour libérer la prisonnière, il suffisait de dévisser un panneau d'accès à la base du poteau. Mais l'animal, assis dans le ventre de la bête en métal, a fixé les secouristes... et a refusé de sortir.

L'un des membres de l'équipe a glissé une main gantée à l'intérieur pour essayer d'attraper le chaton. Ce dernier, sur la défensive, a feulé comme pour indiquer à l'humain de s'occuper de ses propres affaires !

© Lincoln Transportation and Utilities

La mission a, cependant, été accomplie. En effet, dans une vidéo postée sur Facebook par le LTU, les internautes peuvent voir le chaton à l'extérieur, placé dans une boîte en carton.

A lire aussi : Un homme découvre avec surprise l’une de ses poules couvant et protégeant 3 chatons orphelins (vidéo)

La rescapée, maigre et fragile, a ensuite été remise entre les mains bienveillantes des bénévoles d'une association locale. Elle est aujourd'hui soignée et en sécurité. Une fois qu'elle sera suffisamment âgée et en meilleure santé, elle sera proposée à l'adoption.