Le rôle crucial d'un chat dans la vie de sa maîtresse malentendante lui vaut une prestigieuse récompense

Depuis que Zebby à ses côtés, Genevieve Moss ne souffre plus de la solitude et est beaucoup plus autonome. Grâce à ce chat, la surdité a un bien moindre impact sur sa vie quotidienne.

Un chat s’est vu remettre un prix pour le rôle crucial qu’il tient auprès de sa maîtresse malentendante, rapporte la BBC ce mardi 18 juillet.

Le lundi 17 juillet a eu lieu la cérémonie des National Cat Awards, organisée par l’association britannique Cats Protection au Wilton's Music Hall de Londres.

L’évènement est consacré aux chats s’étant illustrés dans divers domaines. Dans la catégorie « Family Fur-ever », c’est un adorable minet de 2 ans à la robe noir et blanc qui a été élu Chat national de l’année. Il s’agit de Zebby.

Il habite Chesterfield dans le Derbyshire avec sa propriétaire Genevieve Moss. Agée de 66 ans, cette dernière est malentendante. Sans avoir reçu la moindre formation, Zebby a pris l’habitude de la prévenir des bruits du quotidien et des sons inhabituels.



Ainsi, lorsque le téléphone sonne, le chat donne une tape à sa maîtresse qui comprend alors qu’elle doit mettre son appareil auditif et répondre à l’appel. Le soir, s’il perçoit un bruit suspect, Zebby pose la patte sur la tête de Genevieve Moss pour la réveiller.

Il l’aide aussi en lui rapportant le courrier et ses pantoufles, entre autres petites attentions qui facilitent le quotidien de son humaine.

« Il montre au monde à quel point les chats peuvent être intuitifs et attentionnés »

« Zebby est très spécial, je n'ai jamais connu un chat comme lui », dit sa propriétaire à la BBC. Il est toujours à ses côtés, quoi qu’il arrive. Grâce à son « héros », Genevieve Moss se sent beaucoup moins seule et bien plus indépendante.



« Je suis tellement fière de Zebby pour avoir montré au monde à quel point les chats peuvent être intuitifs et attentionnés, et quel effet positif ils peuvent avoir sur la vie des gens », a-t-elle déclaré à l’issue de la cérémonie.

Zebby faisait partie des 4 finalistes de sa catégorie, choisis parmi des centaines d’autres chats. Après le vote du public, il a été élu par un jury constitué de célébrités et d’experts, dont l’ancien gardien de but international David Seaman et le docteur vétérinaire Scott Miller.

Outre le trophée, Zebby et sa maîtresse ont reçu un bon d’achat de 200 livres (230 euros) à utiliser en animalerie.