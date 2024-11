Le regard plein de dépit d'un chat s'étant fait voler "sa" boîte à pizza par son congénère (vidéo)

Pourquoi les chats aiment-ils tant se coucher sur les boîtes à pizzas ? La matière y est certainement pour beaucoup, connaissant l’amour que vouent nos amis félins au carton. La chaleur émanant de l’aliment et son odeur alléchante n’y sont probablement pas étrangères non plus. Quoi qu’il en soit, Cole avait jeté son dévolu sur l’une de ces boîtes pour faire sa sieste, mais Frank a eu le toupet de le devancer, au grand dam du premier.

Frank et Cole forment un duo d’amis félins inséparables et complices. Ils sont les vedettes du compte Instagram « frankandcole », où leurs aventures et facéties sont suivies par près de 29 000 followers.

Frank possède une belle robe rousse, tandis que Cole a un pelage tigré tout aussi joli. Bien que physiquement différents, ces chats sont aussi doux et affectueux l’un que l’autre et font absolument tout ensemble ; des siestes aux repas, en passant par les jeux et les explorations.

Malgré cette proximité, personne n’est tout à fait à l’abri d’une trahison au sein de cet adorable binôme. Le mot trahison peut paraître exagéré, mais c’est probablement le sentiment qu’a éprouvé Cole récemment en constatant que son frère avait osé manquer de respect à l’un de ses privilèges.

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo mise en ligne le 26 octobre 2024 sur Instagram et relayée par Parade Pets. Une séquence rapidement devenue virale, suscitant plus de 9000 « j’aime ». La voici :

Prendre sa revanche ou passer l’éponge ?

Le crime de lèse-majesté dont Frank s’est rendu coupable a donc été de se coucher sur la boîte à pizza que convoitait Cole. Il l’a fait sans la moindre gêne, alors que son congénère devait se contenter d’une manique posée sur le comptoir de la cuisine pour s’allonger sans subir la froideur du marbre.

Son humain, qui filmait la scène, n’a pas manqué de faire un gros plan sur Cole, dont le regard ne cachait ni son dépit, ni sa frustration.

frankandcole / Instagram

Le chat tabby était-il en train de réfléchir au meilleur moyen de prendre sa revanche pendant qu’il ruminait sa colère. Peut-être. Ou peut-être pas… Quelque chose nous dit, en effet, que Cole n’est pas rancunier. Il y a fort à parier que l’incident a été clos et que lui et Frank se sont remis à jouer dès le réveil de ce dernier, comme si de rien n’était.