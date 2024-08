Le chat Leroy, positif à la leucose féline, trouve enfin un foyer après 500 jours en refuge

Il y a plus d’un an, le doux Leroy posait les pattes au refuge Treasure Coast de la Humane Society, en Floride (États-Unis). Depuis, le chat noir n’avait attiré l’attention d’aucun adoptant et était devenu le résident le plus ancien de la chatterie après avoir passé 500 jours sur place. Heureusement, le 12 juillet dernier, une femme au grand cœur a mis un terme à ce perpétuel compteur.

En réalité, Leroy n'avait quasiment jamais connu la vie à l'extérieur du refuge, car il se trouvait dans un autre établissement avant d'intégrer la Humane Society. Ses bienfaiteurs étaient pourtant persuadés qu'il pouvait rendre une famille heureuse car il avait une personnalité attachante.

Humane Society of the Treasure Coast / Facebook

Une maladie méconnue

Ce qui freinait la plupart des adoptants, c'est que Leroy était positif à la leucose féline. Cette maladie, causée par le virus leucémogène, se transmet de chat en chat et s'attaque au système immunitaire des contaminés. Elle est très contagieuse pour les félins, mais inoffensive pour les hommes, rappelait la Humane Society sur Facebook.

Malheureusement, les chats contaminés ont une espérance de vie plus courte que leurs congénères. Pour le personnel du refuge, cela devrait être une raison de les prioriser lors des adoptions : « Il est si important qu'ils soient adoptés dans des foyers aimants et qu'ils ne passent pas toute leur courte vie dans un refuge » écrivait un porte-parole.

La visite inespérée

Leroy, dont le temps sur terre était compté, méritait de découvrir la vie autrement avant de rejoindre les anges. Son souhait le plus cher a été réalisé lorsqu’une bienfaitrice nommée Brandy est entrée au refuge. Elle était à la recherche du chat le plus ancien du refuge, précisait Cole & Marmalade, et a fait la connaissance de Leroy. Comme une évidence, les 2 se sont instantanément liés : « C'est le chat que je veux. Et il aura la meilleure vie possible » affirmait Brandy.

Leroy a quitté le refuge en compagnie de sa nouvelle maîtresse aimante pour enfin profiter de la vie. La Humane Society a rappelé que de nombreux chats au même profil que le félin noir attendaient toujours leur tour.