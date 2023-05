Le cadeau touchant d'une chatte aveugle à sa maman aimante (vidéo)

Emilie est la propriétaire de Moet et Chandon, deux chattes blanches et aveugles. Elle les aime plus que tout, et veut leur offrir la plus belle vie possible, malgré leur handicap. Cet amour qu’elle leur porte est réciproque. D’ailleurs, Moet le lui prouve souvent en lui offrant des cadeaux le soir, comme le relate PetHelpful.

Un passé difficile pour les 2 félins

À l’origine, Emilie vivait avec Luna, une chatte qu’elle avait adoptée dans un refuge. Afin que celle-ci ne se sente pas seule, elle souhaitait adopter un autre chaton. Toutefois, le personnel du refuge lui a parlé de Moet, une chatte blanche et aveugle, qu’elle aimerait probablement. Emilie n’avait jamais eu de chat aveugle, et cela l’inquiétait beaucoup. Toutefois, elle a accepté de simplement rencontrer Moet. Cette rencontre s’est transformée en coup de foudre, et Moet a ainsi trouvé sa maison pour la vie.

© moetblindcat / Instagram

La chatte était devenue aveugle suite aux mauvais traitements infligés par une animalerie, et ses yeux avaient dû lui être retirés. Une fois installée chez Emilie, elle a rapidement pris ses repères, et s’est très bien débrouillée. Ses capacités étaient impressionnantes, et sa propriétaire ne regrettait absolument pas de lui avoir donné une chance.

Quelque temps plus tard, Emilie a entendu l’histoire d’une chatte qui ressemblait en tout point à Moet. Elle s’appelait Chandon et était aveugle également. Elle avait souffert d’un glaucome non soigné, et avait dû se faire opérer.

Frappée par la ressemblance, la jeune femme a décidé d’adopter Chandon également. De même que sa sœur féline, elle se débrouille très bien à la maison.

Moet témoigne sa reconnaissance à sa maman en lui offrant des cadeaux

Les 2 chattes sont très heureuses d’avoir été adoptées malgré leur handicap, et d’être bien traitées et aimées par leur maman. D’ailleurs, Moet a trouvé une manière bien à elle de témoigner sa reconnaissance. Elle offre des cadeaux à Emilie.

Elle attrape quelque chose qui a de la valeur à ses yeux, comme l’un de ses jouets, se déplace jusqu’à sa maman et le dépose à ses pieds pour lui offrir. La chatte miaule et semble si fière de son présent, que c’en est très touchant.

Emilie partage de nombreuses photos et vidéos de ses chattes. Elle souhaite ainsi sensibiliser les gens sur le fait qu’avoir un chat aveugle n’est pas si compliqué, et rend très heureux.