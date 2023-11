La vie nocturne et le sommeil d'un chat face au défi des pleurs incessants d'un nouveau-né (vidéo)

L’arrivée d’un nouveau-né n’est pas un évènement anodin pour un chat (et pour un animal de compagnie en général). L’agrandissement de la famille apporte son lot de changements dans la vie du félin, qui doit ainsi s’habituer à de nouveaux bruits, à de nouvelles odeurs et à l’attention focalisée sur le bébé.

C’est justement ce que traverse le chat dont il est question ici. L’adorable matou à l’épaisse robe rousse a vit appris que la vie avec un petit humain n’était pas de tout repos, notamment la nuit.



@lindsssswat / TikTok

Dans une vidéo postée sur TikTok par l’utilisatrice « @lindsssswat », on peut voir à quel point ce quadrupède est épuisé après avoir passé une grande partie de la nuit à entendre les pleurs de l’enfant et à veiller sur lui.

On sait que bon nombre de chats sont plutôt actifs en nocturne, mais pour ce félin-là, ce qui s’est passé pendant la nuit n’était manifestement pas simple à gérer. Il suffit de le voir endormi, affalé et à bout de forces, pour le comprendre.

La vidéo, mise en ligne le 9 novembre sur TikTok et relayée par Parade Pets, totalise près d’un million de vues à ce jour. La voici :

« En mode semi-supervision »

Parmi les nombreux internautes ayant commenté la séquence, une jeune femme prénommée Shiloh a fait remarquer que même s’il dormait, le chat s’assurait de garder une patte sur le coussin du bébé, preuve de sa détermination à remplir sa mission jusqu’au bout. Il était ainsi « en mode semi-supervision », a-t-elle plaisanté.

Grâce à une autre vidéo postée la veille par @lindsssswat, on en sait un petit plus sur son chat. On y apprend, en effet, qu’il répond au nom de Weasley, qu’il est de race Maine Coon, qu’il est âgé d’un an et qu’il est très bon avec ses enfants.

Il veille sur ces derniers, joue avec eux et les fait rire. Il ne quitte jamais le nouveau-né des yeux. Weasley est un membre de cette famille à part entière et prend son rôle de grand frère très au sérieux.