La vidéo touchante d’un bébé et d’un chat s’amusant avec des laveurs de vitres

Quand un enfant et un chat qui s’adorent se retrouvent face au fascinant spectacle du lavage des vitres, cela ne peut que donner lieu qu’à une scène touchante. Comment ne pas fondre devant un moment aussi précieux ?

Rina Takei vit entre Tokyo et Londres. Ses publications sont très suivies sur Instagram, où elle compte 157 000 abonnés, et YouTube, où elle en totalise près de 40 000. La plupart des photos et vidéos qu’elle poste concernent son bébé prénommé Nagi et ses chats. Les félins s’appellent Guinness (robe noire) et Pimm (robe rousse).

Ces derniers sont adorables avec l’enfant, mais c’est surtout avec Guinness que les liens semblent plus forts.

Rina Takei / Instagram

Ils jouent ensemble et partagent toutes sortes activités amusantes, notamment voir les laveurs de vitres à l’œuvre. C’est justement ce dont il est question dans la vidéo ci-dessous, relayée par Animal Channel. Une scène filmée en septembre 2019, précise la mère du garçonnet.

Une belle rencontre

Elle explique que le duo avait déjà assisté avec grand intérêt au nettoyage des vitres, mais de l’autre côté de l’appartement. Cette fois-ci, lorsque le chat a vu les cordes déployées, il a tout de suite compris ce qui allait se passer et s’est précipité vers la baie vitrée. Tout comme Nagi.

Les 2 laveurs ont, eux aussi, passé un agréable moment devant ces 2 êtres qui les regardaient faire aussi attentivement. On peut d’ailleurs le voir à leurs sourires et à leur façon de leur faire signe et de jouer avec eux.

Guinness a même esquissé quelques mouvements de la patte. Pimm s’est également joint à eux, mais n’a pas paru autant captivé par le spectacle que son congénère et leur jeune ami humain.

