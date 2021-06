La vidéo devenue virale d'un garçon déterminé à sauver un chat tombé dans un égout

Certaines personnes feraient n'importe quoi pour aider les animaux. De nombreuses histoires de sauvetage se terminant bien circulent sur Internet et redonnent le sourire. La nouvelle présentée dans cet article en fait partie.

Quelle joie de voir un animal en détresse être sauvé ! Nos boules de poils préférées se retrouvent parfois dans des situations complexes, où seule la main de l'Homme peut leur être utile.

À Rio Verde, une ville située au Brésil, un chat a vu sa vie défiler devant ses yeux. Le félin est tombé dans un égout et a été incapable de s'en échapper seul. Il a miaulé désespérément, en espérant qu'une âme charitable l'entende et lui propose son aide. Heureusement pour lui, son vœu a été exaucé.

© Adejair Junior / Instagram (capture d'écran)

Un garçon déambulait près de la route, lorsqu'il a entendu des cris émanant de la bouche d'égout. Le jeune Brésilien s'est approché pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et a été surpris de découvrir le félin coincé.

Il n'a pas réfléchi longtemps avant de prendre une décision : le Bon Samaritain s'est accroupi et s'est mis au travail, rapporte Hindustan Times. Grâce à sa gentillesse et sa persévérance, il a réussi à extirper le chat de son piège.

