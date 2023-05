La transformation touchante d'une chatte méfiante en une maman épanouie lors d'un séjour en famille d'accueil (vidéo)

Les bénévoles du Katies Kittens n’ont jamais perdu espoir de capturer la maman d’Eddie, une chatonne esseulée qui avait grandement besoin d’être protégé. La féline méfiante a finalement rejoint le foyer de ses bienfaiteurs, auxquels elle a réservé plus d’une surprise…

Katie vient en aide aux chats errants de Colombie-Britannique (Canada) depuis de longues années. Son objectif ? Les faire stériliser et leur permettre de rejoindre de bons foyers. La femme est d’ailleurs à la tête d’une association : Katies Kittens.

Plus de 100 félins ont franchi la porte de sa maison, mais c’est au sujet de l’un de ses récents sauvetages qu’elle a décidé de se confier. Il y a quelques mois, elle a fait la connaissance d’Eddie : une chatonne sauvée d’une colonie de félins près d’un site industriel.

Une maman insaisissable

Tout en s’occupant de la jeune minette, Katie et ses collègues n’ont jamais cessé de rechercher sa mère. La capturer ne s’est pas fait en un jour, et ce n’est que plusieurs mois après avoir sauvé Eddie que les membres de Katies Kittens ont pu offrir un toit à la maman chat.

Cette dernière a crée la surprise en révélant qu’elle attendait de nouveaux bébés. « Elle pesait près de 6 kg et était portante. Nous l’avons immédiatement installée dans le refuge », explique Katie qui, en un rien de temps, a dû faire face à l’arrivée de 10 chatons. Malheureusement, 3 d’entre eux n’ont pas survécu.

Un instinct maternel fort

Les 7 autres ont eu la chance de pouvoir profiter d’une « maman formidable » qui ne quittait jamais ses petits. Elle ne s’accordait que quelques courtes pauses chaque jour pour remplir son estomac et utiliser la litière.

La féline était ravie d’avoir un endroit sûr pour allaiter ses bébés et de la nourriture en abondance pour se régaler. Elle ne quittait jamais ses bébés du regard et se montrait très protectrice à leur égard. D’ailleurs, elle n’hésitait pas à lancer quelques sifflements et grognements à l’approche des bénévoles.

Heureusement, au bout de quelques minutes, la chatte « ronronne et se met à l’aise », confie Katie à Love Meow. Parfois, elle se laisse même « gratter la tête ».

Un nouveau départ

Au bout de quelques semaines en foyer d’accueil, la maman chat semble avoir fait des progrès. Elle accorde de plus en plus sa confiance à ses bienfaiteurs. « Pour la première fois, elle s’est dirigée vers moi. Pas un seul sifflement. Elle est passée d’une grande méfiance à la plus grande confiance qu’elle ait jamais eue », a déclaré Katie.

Eddie, la chatonne sauvée il y a quelques mois, a depuis trouvé sa famille définitive. Grâce aux bénévoles, sa maman n'aura plus jamais à se battre dans la rue. Une fois qu'elle aura fini d'élever sa portée, elle sera stérilisée et pourra profiter de la vie en toute sérénité.