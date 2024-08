La rancœur palpable de 3 chats envers leur maîtresse après avoir passé du temps à la garderie (vidéo)

Nombreux sont les maîtres qui aimeraient emmener leurs animaux partout avec eux. Ce n’est malheureusement pas toujours possible, alors ils doivent réfléchir à un moyen de garde pendant leur absence. Une utilisatrice de TikTok a déposé ses chats dans une chatterie durant son séjour et a été surprise de constater à quel point ils lui en ont voulu !

Une internaute appelée Kerri sur les réseaux sociaux a partagé ses drôles de retrouvailles avec ses 3 chats après qu’ils aient passé un séjour à la garderie. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils auraient préféré rester tranquillement à la maison…

Sur son compte TikTok @kerriprince_, la propriétaire des félins a expliqué leur avoir trouvé une place dans une chatterie pendant qu’elle était absente à la maison. Elle pensait que le fait de les laisser tous les 3 ensemble leur permettrait de mieux vivre leur séjour.

Un séjour en garderie

Lorsqu’il est chez lui, le trio mène une belle vie. Kerri est aux petits soins et lui a même installé un “catio” pour qu’il puisse profiter de l’extérieur. Malgré l’amour qu’elle leur porte, elle n’a pas la possibilité de les garder toujours à ses côtés. Elle veille toutefois à leur choisir un endroit dans lequel ils se sentiront bien en attendant son retour.

Ainsi, les félins ont passé quelque temps dans une garderie où ils étaient choyés. Ils étaient libres de se balader comme bon leur semblait dans les locaux et avaient de nombreux jouets. Ils disposaient même de leur propre chambre pour se détendre tranquillement. Néanmoins, les chats sont fidèles à leurs habitudes et ceux de Kerri n’ont pas semblé avoir apprécié ces vacances imposées.

Un regard médisant

Leur propriétaire a souhaité filmer ses retrouvailles avec eux. Dans une vidéo relayée par Newsweek, on la voit pénétrer dans la pièce des chats. Ceux-ci se trouvent face à elle et ne bougent pas d’une semelle. Au contraire, ils la regardent fixement avec un semblant de rancœur : « Je ne pense pas qu’ils m’aient déjà pardonné » écrivait-elle. En effet, leurs regards en disaient long.

Heureusement pour elle, cette alertume n’était que passagère. De retour à la maison, les félins se sont montrés très affectueux envers leur maîtresse et la vie a repris son cours.

