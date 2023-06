La fin de la stérilisation chirurgicale ? Une seule injection préviendrait la grossesse chez les chattes à long terme

Pour lutter contre la surpopulation de chats errants, on observe un peu partout dans le monde la mise en place de politiques de capture-stérilisation-retour-maintien. Elle est n’est toutefois pas simple à appliquer, car elle mobilise d’importantes ressources. Il faut opérer chaque félin sous anesthésie générale, disposer des structures, du matériel et des équipes vétérinaires adéquats.

Une alternative à la stérilisation chirurgicale pourrait bien être proposée à l’avenir, rapporte FOX 8. Elle semble crédible, si l’on se fie à une étude publiée le 6 juin 2023 dans la revue Nature. Il s’agit d’une technique basée sur la thérapie génique et l’hormone anti-müllerienne. Chez les chattes, cette hormone est produite par les ovaires et entre en compte dans le processus d’ovulation.

Les auteurs de ces travaux sont des scientifiques du zoo de Cincinnati dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), ainsi que des chercheurs du Massachusetts General Hospital et du centre Horae Gene de thérapie génique. D’après eux, une seule dose de ce traitement administré par injection pourrait empêcher les chattes de tomber enceinte à long terme.



Photo d'illustration

Dirigés par le Dr Bill Swanson, du CREW (Center for Conservation and Research of Endangered Wildlife) au zoo de Cincinnati, ils ont appliqué cette thérapie sur 6 chattes. 3 de leurs congénères n’ont pas été traitées pour former le groupe témoin.

Résultat : « Toutes les chattes du groupe témoin (non traitées) ont eu des chatons, alors qu’aucune des chattes traitées avec la thérapie génique n'est tombée enceinte », indique le Dr Lindsey Vansandt qui a pris part à ces recherches. Pour cette dernière, « les preuves de l’efficacité de ce traitement sont solides ».

« Une découverte révolutionnaire »

D’après le rapport de l’étude, ces chattes ont été suivies pendant plus de 3 ans et aucun effet néfaste du procédé n’a été relevé chez elles.

A lire aussi : Un chat offre une scène pleine de tendresse en massant son ami canin, des millions d’internautes en sont séduits (vidéo)

Pour Gary Michelson, fondateur de l’association californienne Michelson Found Animals Foundation, il s’agit d’une « découverte révolutionnaire ». Elle constitue « une étape majeure dans notre quête pour fournir aux propriétaires d'animaux une alternative à la stérilisation chirurgicale », poursuit-il.

Pour la plupart, ces chattes ont été adoptées par des membres du personnel du zoo de Cincinnati.