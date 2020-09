L’idée novatrice d’un refuge japonais qui propose d’apprendre à connaître les chats qu’elle propose à l‘adoption via une émission de télé-réalité !

Au Japon, un refuge a fait des chats qui y vivent de véritables stars de téléréalité, en proposant aux gens de les suivre 24h/24 grâce à des caméras qui les filment en direct. L’objectif est de donner plus de visibilité à ces animaux afin d’augmenter leurs chances d’être adoptés.

La pandémie de Covid-19 a considérablement compliqué les choses pour les refuges, dont les responsables rivalisent toutefois de créativité pour trouver des solutions. C’est le cas de Nyandantei, une structure d’accueil pour chats errants ou abandonnés située dans le quartier Megurohoncho à Tokyo. Comme le rapporte TimeOut, des caméras y filment les pensionnaires en permanence et les images sont retransmises en direct sur la plateforme Twitch.

Grâce ce procédé, tout un chacun peut observer les chats pendant qu’ils jouent, se nourrissent ou dorment. Une quinzaine de félins d’âges divers y vivent. Ils sont tous proposés à l’adoption.

C’est justement pour les aider à trouver des familles que le live a été mis en place. A cause de la crise sanitaire, l’établissement ne peut plus accueillir autant de visites qu’auparavant. Les éventuels adoptants ont désormais la possibilité de regarder les chats de Nyandantei afin de mieux les connaître et découvrir leur personnalité. Ils peuvent ensuite les rencontrer directement au refuge pour finaliser l’adoption.

Par ailleurs, les visites sont payantes. Il faut compter 800 yens (un peu plus de 6 euros) pour une heure, puis 200 yens de plus (1,50 euro) pour chaque quart d’heure supplémentaire. Les fonds sont ensuite utilisés pour couvrir les besoins des chats : nourriture, frais vétérinaires…