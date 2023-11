L'étrange position d'un chat se transformant en hérisson chaque fois qu'il s'endort (vidéo)

Les chats ne manquent pas de créativité lorsqu’il s’agit d’inventer des postures de sommeil extravagantes. Ce n’est assurément pas Kyro le félin roux qui prouvera le contraire.

Il est toutefois ici question d’un autre minet qui se signale par la position étrange qu’elle adopte lorsqu’elle dort. Ou plus exactement d’une minette.

Cette chatte à la robe tigrée fait sensation sur TikTok où la vidéo la montrant endormie en se muant en hérisson laisse les internautes sans voix. La séquence a été filmée et partagée par sa propriétaire Julz, alias « @juliaa.bel » sur le réseau social. Elle est relayée par Parade Pets. Depuis sa mise en ligne le 15 novembre, elle compte 3,4 millions de vues.



@juliaa.bel / TikTok

On y voit donc la chatte tabby s’étant roulée en boule pour répondre à l’irrésistible appel de Morphée. Jusque-là, il n’y a véritablement rien d’extraordinaire, bon nombre de chats prenant cette position lorsqu’ils s’accordent un petit somme.

Ce qui est moins courant, en revanche, c’est qu’elle est totalement enroulée sur elle-même et qu’elle ne bronche absolument pas alors que sa maîtresse la porte et la bouge dans tous les sens. Rien ne semble perturber le sommeil de cette chatte donnant l’impression d’être rigide. On croirait même avoir affaire à une sculpture.

Bakugan, cinnamon roll… Les comparaisons amusantes des internautes

Plusieurs parmi les internautes qui ont commenté la vidéo sur TikTok l’ont comparée à un Bakugan, ce jouet en forme de sphère qui, une fois lancé en combat, se déploie pour se transformer en une créature fantastique. Cette chatte, elle, ne se déploie que lorsque sa sieste est finie.

D’autres indiquent qu’elle les fait penser à une kanelbulle, viennoiserie également connue sous les appellations roulé à la cannelle et cinnamon roll.

D’autres enfin soulignent avec humour le caractère « compact » de cette chatte ainsi positionnée, ce qui pourrait s’avérer utile pour voyager.

C’est véritablement une habitude chez elle. On peut d’ailleurs s’en rendre compte avec cette autre vidéo où elle est endormie, toujours roulée en boule, sur les genoux de son humaine.

