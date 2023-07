L'amour excessif pour les animaux tourne au cauchemar : plus de 150 chats et chiens découverts dans un 2 pièces

Un appartement surpeuplé de chats et de chiots, un niveau d’insalubrité rarement atteint, des cadavres d’animaux… Le spectacle auquel les intervenants ont été confrontés en entrant dans un appartement niçois occupé par un couple était particulièrement horrible. Les félins et canidés secourus ont été pris en charge et une plainte a été déposée.

« L’enfer sur Terre ». C’est ainsi que l’association ARPA (Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux) a décrit sur Facebook le logement où 150 chats et chiens vivaient entassés et négligés jusqu’à leur sauvetage le mercredi 12 juillet 2023.

L’appartement en question, un 2 pièces de 70 mètres carrés, est situé en plein cœur de Nice, rapportait TF1 Info. La police avait été informée de la situation après que les locataires ont empêché un plombier d’entrer chez eux pour réparer une fuite d’eau.

Ils sont même allés jusqu’à menacer de provoquer une explosion au gaz dans le logement si on insistait pour intervenir.

En investissant les lieux, les forces de l’ordre ont été choquées par ce qu’elles y ont constaté. Des chats absolument partout, une dizaine de chiots, ainsi que plusieurs corps sans vie de félins. Des excréments et de l’urine jonchant le sol, sans parler des cafards. Et le couple qui vivait toujours au milieu de ce chaos…



ARPA - Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux / Facebook

La femme serait atteinte du syndrome de Noé, d’après ses enfants. Elle et son conjoint aurait agi par amour pour les animaux et se seraient ainsi laissé dépasser par la situation. Ils avaient même mise en place une association de protection animale.

Bonne volonté ou pas, la Ville de Nice et l’Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux, qui a recueilli plusieurs de ces animaux, ont annoncé leur intention de porter plainte.

« La solidarité entre associations a fonctionné »

Entre la faim, l’absence d’hygiène, la semi-obscurité permanente, la surpopulation, le stress continu et l’enfermement, les chats et les chiens secourus souffraient tant physiquement que psychologiquement. Il leur faudra assurément beaucoup de soins et de temps pour surmonter ces traumatismes.

Plusieurs organisations ont œuvré de concert pour les évacuer et les placer. Un point que l’ARPA a tenu à souligner en remerciant toutes les parties qui y ont pris part. « Heureusement que la solidarité entre associations a fonctionné, nous permettant ce soir de refermer la porte sur cet endroit abominable, en sachant que tous ces animaux qui n’ont rien demandé et qui attendaient la mort, avaient tous été pris en charge », peut-on effectivement lire sur la publication Facebook.

