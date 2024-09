L’adorable vidéo d’un chat aveugle se précipitant à sa façon pour accueillir sa propriétaire

Nos animaux de compagnie sont généralement ravis de nous revoir après un moment d’absence. Veronika, en tout cas, a la chance d’être accueillie par Bubblez, sa fidèle amie féline. Laquelle accourra pour la saluer bien qu’elle soit aveugle et que cela puisse lui demander un peu plus de temps.

Une utilisatrice de TikTok nommée Veronika a retourné la Toile en partageant une vidéo des plus attendrissantes le 3 septembre dernier. Elle a montré comment sa chatte, nommée Bubblez, l’accueillait quand elle rentrait à la maison et a fait fondre les cœurs !

Cette dernière ressemble à tous les autres félins, mais a tout de même une particularité. Elle est aveugle et doit se débrouiller dans l’obscurité au quotidien. Cela lui a permis de développer d’autres facultés et sa maîtresse l’a d’ailleurs aidée.

Elle lui a offert un environnement stimulant pour lui permettre de s’épanouir : « Elle est tellement chouchoutée ! Elle m'accompagne dans mes aventures et se couche sur mon épaule. Elle restera à mes côtés en dehors de la maison. Si elle a mémorisé l'endroit/le décor, elle ne veut pas être tenue ou aidée » témoignait la femme.

Une féline habile

Même si Bubblez est un peu différente, elle reste comme tous les autres félins domestiques et a un amour sans nom pour son arbre à chat ! Elle y grimpe comme n’importe lequel de ses congénères et a développé une technique pour descendre en toute sécurité. Elle prend généralement son temps, mais il lui arrive d’accélérer, notamment quand elle entend sa propriétaire rentrer à la maison.

Dans la vidéo devenue virale et partagée par Newsweek, elle se trouve au sommet de son arbre. Sa propriétaire entre et la féline l’entend. Elle se met alors à désescalader au plus vite pour la rejoindre et la saluer.

Dans la section des commentaires, de nombreux internautes ont déclaré avoir été touchés par ces images réconfortantes : « Sans vouloir en faire trop, c'est le chat le plus mignon de tous les temps » écrivait une personne, « Si l'heure de pointe était aussi mignonne, je pourrais peut-être contenir ma colère » plaisantait une autre personne. Effectivement, cela doit être plaisant d’être accueilli aussi chaleureusement chaque jour !