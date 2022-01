« Je ne pouvais pas le laisser là » : une conductrice porte secours à un chaton perché à 40 mètres au-dessus du vide (vidéo)

C'est la belle histoire du jour. Nicole Toney ne s'attendait pas à devenir l'héroïne d'une petite opération de sauvetage. La Texane s'est arrêtée sur un pont afin de récupérer un chaton dangereusement posté sur le bord. Une rencontre salvatrice...

Alors qu'elle rentrait chez elle, Nicole Toney a fait une découverte glaçante. En traversant un pont en voiture, elle a aperçu une petite boule de poils recroquevillée sur le bord, à plus de 40 mètres au-dessus du fleuve Neches. Au moment où elle a réalisé qu'il s'agissait d'un chaton, elle l'avait déjà dépassé. La conductrice a donc fait demi-tour aussi vite que possible.

Nicole s'est garée sur le côté, à quelques mètres de l'animal afin de ne pas l'effrayer. « Je me suis approchée lentement car j'avais peur des hauteurs et j'avais peur qu'il ne saute », a-t-elle confié. Même si elle était pétrifiée, Nicole a pris son courage à 2 mains, a attrapé le jeune félin avec délicatesse et l'a installé dans son véhicule.

« Il n'a pas feulé, il n'a pas griffé ; je pense qu'il avait trop peur de bouger, a ajouté Nicole, je ne pouvais pas le laisser là, cela aurait été terrible. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même. »

Un nouveau membre de la famille

Le chaton, qui est une femelle, a été nommé Ducky. Personne ne sait comment il s'est retrouvé dans cette situation périlleuse. Nicole a indiqué que certains individus abandonnaient leurs animaux de compagnie dans cette zone...

Lorsque Ducky a franchi le seuil de la maison de son héroïne, elle a eu droit à un délicieux repas. Après avoir survécu à une épreuve aussi éprouvante, la petite chatte ne pouvait pas rêver mieux comme rencontre. Nicole a décidé, d'un commun accord avec son mari, de la garder !

La rescapée a trouvé sa place dans ce foyer composé des 5 chiens et un autre chat, tous sauvés par le couple. Ducky s'est parfaitement intégrée et s'entend avec tout le monde, en particulier avec le Golden Retriever de la fratrie. En plus, Ducky rappelle Mabel, une chatte que ses parents adoptifs ont perdue il y a quelques années.

Nous pouvons affirmer que Nicole s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. Comme quoi, le hasard fait bien les choses ! Ce sauvetage a peut-être permis à Ducky d'éviter un accident grave. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une excellente santé et profite de sa nouvelle vie auprès d'humains bienveillants.

