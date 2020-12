Interpellé par des miaulements, un passant sauve deux chatons coincés à deux mètres de profondeur dans une canalisation industrielle

Photo d'illustration

Un premier chaton avait été sauvé après s’être retrouvé pris au piège dans une canalisation, sur un site industriel. Tout le monde croyait sa sœur morte, car elle ne miaulait plus. Elle a finalement été secourue à son tour.

Piper est une miraculée. Cette jeune chatte âgée de 6 semaines a, en effet, survécu alors qu’elle était coincée dans une canalisation industrielle à Stafford, dans le comté des Midlands de l’Ouest (Centre de l’Angleterre).

Elle était avec son frère, mais ce dernier a pu être sauvé rapidement par un passant, rapporte le Daily Mail. Quant à Piper, il la croyait morte car elle ne miaulait plus. Quand l’équipe de la RSPCA est arrivée sur les lieux, elle a pu l’entendre à nouveau et a réussi à la faire sortir.

Les bénévoles de l’association de protection animale britannique n’en revenaient pas. Ils l’ont aussitôt emmenée chez un vétérinaire à Stone, à une dizaine de kilomètres de là. La jeune chatte n’était toujours pas sortie d’affaire. Les vétérinaires ont même cru la perdre un moment. Elle était déshydratée, ne bougeait presque plus, respirait à peine et son pouls était très faible.

Ils étaient malgré tout bien déterminés à la sauver et, une heure et demie plus tard, Piper semblait aller un peu mieux. Les jours suivants, grâce à l’attention portée par les vétérinaires, son état a continué de s’améliorer.

L’autre chaton a reçu le nom de Dave. Lui et sa sœur pourront être proposés à l’adoption dès qu’ils seront suffisamment grands et que l’état de santé de Piper le permettra.