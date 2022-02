Incroyable imbroglio autour d'un chat recueilli par des voisins, puis récupéré par son propriétaire. Les 2 camps se disputent la possession !

Le propriétaire de Fluffbutt est actuellement au cœur d'une affaire peu banale. Après avoir fugué, son chat a été recueilli par une famille, qui a refusé de lui rendre. L'homme a partagé son expérience sur le site web Reddit.

Le 20 février 2022, Newsweek a consacré un article à un incroyable imbroglio autour d'un chat en fugue, recueilli par une famille, puis récupéré par le propriétaire. Seulement voilà : les 2 camps se sont disputés la possession de l'animal !

Tout a commencé quand Fluffbutt, le félin au centre de la discorde, a été conduit chez les grands-parents de son maître, connu sur Reddit sous le pseudonyme Likawaii. La raison ? Des travaux importants au domicile de ce dernier. Hélas, Fluffbutt a réussi à se faufiler hors de l'appartement du couple de personnes âgées. Le fugueur a été recueilli par des voisins.

« Je savais que les voisins avaient mon Fluffbutt. Il a un miaulement très spécifique, et peu de gens dans l'immeuble avaient des chats », a expliqué Likawaii. La première fois, les occupants n'ont pas daigné lui ouvrir la porte.

Le chat aurait été retenu contre son gré

« Alors j'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin, je suis redescendu et j'ai commencé à sonner et à frapper à la porte du voisin pour récupérer mon chat, a indiqué Likawaii, il a finalement ouvert la porte et était sur le point de m'attaquer parce que je les avais réveillés en pleine nuit, quand Fluffbutt est sorti en courant à toute vitesse, renversant presque le voisin. Je suis parti dès que mon chat était libre, je l'ai trouvé à côté de la porte d'entrée de mes grands-parents et je l'ai laissé entrer. »

L'histoire aurait pu en rester là. Mais le lendemain, le couple est revenu en force : il exigeait que le chat lui soit rendu, car son enfant pleurait depuis sa disparition.

« Je leur ai dit de partir puisque Fluffbutt est mon chat, a ajouté Likawaii, ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de les contacter si tard. [...] Ils ont essayé de le voler, mais ils l'ont également gardé contre sa volonté et ont réveillé une allergie. » En effet, le félin, timide en présence d'inconnus, s'avère allergique aux céréales et doit suivre un régime spécial.

Insultes d'un côté, messages de soutien de l'autre

À la suite de cet incident, Likawaii a décidé de contacter la police au cas où les voisins tenteraient une nouvelle manœuvre. Il a ajouté que le chat possédait une puce électronique avec toutes ses coordonnées. Malgré tout, d'autres résidents de l'immeuble, qui ont eu vent de cette affaire, se sont rangés du côté des « ravisseurs » et lui ont lancé une salve d'insultes en pleine figure.

Après avoir raconté son histoire sur Reddit, Likawaii a quand même reçu des messages de soutien de la part des internautes. Pour l'heure, il réside chez ses grands-parents afin de veiller sur sa boule de poils préférée. Une fois les travaux terminés dans son logement, le duo rentrera chez lui.