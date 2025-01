Frappée par plusieurs enfants, cette petite chatte espère surmonter ce traumatisme dans les bras aimants de sa nouvelle maîtresse

La cruauté envers les animaux n’a pas d’âge. L’histoire de Pancake en est un très bon exemple. Sauvée des griffes d’un groupe d'enfants qui s’amusaient à la lancer et à lui donner des coups de pied, la jolie chatte a certainement échappé au pire. Confiée aux bons soins d’un refuge local, Pancake est depuis de nouveau sur pattes et elle a même été adoptée !

Située à Cambridge, dans l’Ontario au Canada, la Cambridge and District Humane Society est une organisation qui vient en aide, comme beaucoup d’autres, aux animaux en détresse. En décembre 2024, le refuge a par exemple porté secours à une petite chatte victime d’une odieuse maltraitance.

Une scène d’horreur

Un membre de l’équipe du refuge se trouvait dans un parc local avec ses enfants lorsqu'il a assisté à une scène révoltante. « Un groupe d'enfants lançaient et donnaient des coups de pied à ce jeune chat. Lorsqu'ils se sont approchés, les enfants se sont dispersés et le chat est resté au sol, choqué. », a expliqué l’équipe de la Cambridge and District Humane Society sur ses réseaux sociaux.

Après avoir fait fuir les agresseurs de la pauvre boule de poils, le sauveteur s’est tout de suite occupé d’elle et l’a transportée d’urgence à l’hôpital vétérinaire afin qu’elle reçoive des soins au plus vite.

© Cambridge & District Humane Society / Facebook

Comme le rapporte Cambridge Today, la nouvelle a provoqué une vague d’indignation en ligne et de nombreux internautes souhaitent désormais que les jeunes bourreaux de la minette puissent faire face aux conséquences de leurs actes.

Michelle Gellatly, la directrice du refuge, a hélas confirmé que l'enquête avait été bloquée en raison du manque d'informations disponibles. Chris Iden, agent de police, a quant à lui encouragé toute personne confrontée à une situation similaire à contacter les forces de l’ordre.

Un dénouement heureux

Baptisée Pancake, la petite chatte a immédiatement été examinée par un vétérinaire et, par bonheur, aucun os cassé n'a été découvert. Après avoir été surveillée pour une hémorragie interne et d'autres complications potentielles, la minette va aujourd’hui beaucoup mieux.

« Jusqu'à présent les choses s'améliorent. Pancake est résiliente, pleine de ronrons et tellement confiante avec ses gardiens du refuge. », peut-on lire dans une publication de la Cambridge and District Humane Society. « Qui pourrait faire du mal à un si bel animal ? », pouvait-on également lire dans le message.

© Cambridge & District Humane Society / Facebook

L’histoire de Pancake se termine heureusement bien. Non seulement la minette est en pleine forme, mais elle a récemment trouvé un nouveau foyer ! Grâce à l’amour de sa nouvelle maîtresse, il ne fait aucun doute que la jolie chatte oubliera bien vite cet horrible épisode de sa vie.