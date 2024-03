En pleine promenade, un homme découvre et vient au secours d'une chatte mal en point et ses 8 chatons enfermés dans des cages au milieu d’un champ

Une chatte et ses 8 chatons ont été retrouvés par un bienfaiteur dans un champ de Bramfield, en Angleterre. Selon Norfolk Live, ils étaient enfermés dans des cages, livrés à eux-mêmes. Le bon Samaritain les a récupérés, puis l’organisme de sauvetage RSPCA Mid Norfolk et North Suffolk a pris le relais.

Il est difficile de savoir combien de temps la famille a passé à l'extérieur, mais la mère chatte semblait particulièrement éprouvée. Par chance dans le malheur des félins, un habitant du coin s'est soucié de leur bien-être et les a déposés dans une clinique vétérinaire locale. Laquelle les a gardés jusqu’à l’arrivée de la RSPCA.

RSPCA Mid Norfolk & North Suffolk Branch / Facebook

Une famille mal en point

Les pauvres félins n'avaient pas mangé à leur faim depuis plusieurs jours. Ils étaient tous en sous-poids. Des dizaines de puces grouillaient sur leur pelage sale et certaines boules de poils avaient même de la colle à paillettes sur leur fourrure.

Les membres du refuge se sont occupés de les remettre sur pattes : « Ils sont maintenant tous en sécurité et notre priorité sera de s'assurer que Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen and Rudolph reçoivent les soins dont ils ont besoin, qu’ils soient heureux et en bonne santé » affirmaient-ils sur Facebook. Une fois rétablis, ils seront proposés à l’adoption et pourront définitivement tourner la page sur cette période difficile.

Des abandons récurrents

Chloe Shorten, responsable à la RSPCA, a déclaré que le nombre d’abandons avait augmenté de 25 % au cours de l’année 2023. Des chiffres alarmants qui mettent les refuges en situation de précarité : « Nos refuges atteignent leurs capacités d’accueil maximales [...] nous devons donc donner la priorité ».

A lire aussi : Sans nouvelles de son chat pendant 18 mois, elle tente de retrouver le héros anonyme lui ayant redonné le sourire

Selon la sauveteuse, l’inflation serait la principale cause de cette triste tendance. De nombreux propriétaires n’ont plus les moyens de s’occuper de leur animal à cause du coût de la vie et décident de s’en séparer. Même si les refuges ne sont plus en mesure d’accueillir tous les animaux, Chloe a précisé que des aides, telles que « des chèques sociaux, des colis alimentaires ou des séances d’éducation » pouvaient être mises en place pour les maîtres dans le besoin.