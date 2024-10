En ouvrant 2 bacs mystérieux jetés dans sa cour, un homme découvre avec stupeur 18 chatons et 2 chats adultes (vidéo)

Si le personnel du refuge Stray Rescue of Saint-Louis (États-Unis) est habitué aux abandons de masse, il a toutefois été surpris de devoir aider 20 chats en une seule fois. Dernièrement, un bon samaritain lui a en effet apporté 2 bacs en plastique contenant 18 chatons et 2 minous adultes. Les pauvres boules de poils venaient d’être abandonnées devant chez lui.

Pour un habitant de Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), c'était un lundi matin comme les autres jusqu’à ce qu’il assiste à une scène surréaliste. Après qu'une voiture se soit arrêtée devant chez lui, une femme est sortie du véhicule, avant de jeter 2 bacs en plastique dans sa cour et de s’enfuir. Abasourdi, l’homme s'est précipité pour inspecter les 2 conteneurs scellés et percés de trous. Il ne s’attendait pas à trouver ce qu’il a découvert en les ouvrant…

Une découverte choquante

En soulevant le couvercle des 2 bacs, l’homme s’est trouvé nez à nez avec pas moins de 20 chats ! Choqué, il a immédiatement conduit ces pauvres boules de poils au refuge Stray Rescue of Saint-Louis (SRSL). Le personnel de l’association a également été surpris par le nombre de minous abandonnés dans la cour de ce bon samaritain.

Le premier bac contenait 8 chatons de 6 semaines et le deuxième abritait une petite famille de 2 adultes et 10 bébés. Alors que les chatons du premier conteneur étaient suffisamment grands pour manger seuls, les bébés du deuxième étaient encore en train de téter.

Étant donné que chaque groupe de minous nécessitait des soins différents et que les chenils de SRSL étant presque pleins, le personnel leur a rapidement trouvé des familles d'accueil.

Des chats « super gentils et câlins »

Surnommés la « Fried Green Tomato family » (la « famille Tomate verte frite »), les chats du deuxième bac ont été placés dans une famille d’accueil confortable où les jeunes chatons ont pu téter en paix.

Les chatons du premier bac (la famille « Sailor » ou « Marin » en français) ont quant à eux été placés dans leurs familles d’accueil par groupes de 2 et de 4. Depuis, ils sont en pleine forme. « Ils se portent tous très bien et s'adaptent à leur foyer temporaire », a déclaré Nathan Light, l’un des pères d’accueil de 4 des chatons à The Dodo. « Nous avons déjà plusieurs personnes intéressées à les adopter ! »

Nathan Light / The Dodo

Halyard et Scupper, 2 des chatons « Sailor », ont également volé le cœur de leur famille temporaire. « Haylard et Scupper sont super gentils et câlins ! », a déclaré Quinn McLendon, leur mère d'accueil. « Ils se blottissent toujours l'un contre l'autre. Ils dorment avec nous toutes les nuits et adorent ronronner. »

Quinn McLendon / The Dodo

Les 20 boules de poils rejoindront bientôt leur foyer pour toujours où elles obtiendront enfin le bonheur qu’elles méritent. En attendant, elles peuvent toujours profiter de l’amour et des bons soins de leurs familles d’accueil.