Elle vient au refuge pour adopter un chaton, mais tombe aussi sous le charme d'un chat "grincheux"

Quand on ne prend pas le temps de connaître Igor, on pense être en présence d’un chat en colère et constamment sur ses gardes. C’est son visage unique qui donne cette impression, alors qu’en fait, il est d’une extrême douceur. Au refuge, on s’attendait à ce qu’il ait du mal à intéresser de potentiels adoptants, mais la chance lui a souri.