Elle livre un repas à domicile puis retourne à son véhicule : un chat est assis sur le siège passager !

Un soir de novembre, Lauren Kasdan a fait une rencontre surprenante. Après avoir livré un repas à domicile, elle est remontée dans sa voiture. Contre toute attente, elle a découvert un chat qui l'attendait tranquillement sur le siège passager !

Au début du mois de novembre 2021, la vie d'un chat errant a pris un tournant décisif. Comment et pourquoi ? Vous allez le savoir très vite.

Vers 23h, Lauren Kasdan s'est rendue dans un quartier pour livrer un repas chez un particulier. Cette démarche a duré moins de 5 minutes. Et pourtant ! En retournant à son véhicule, la livreuse a été étonnée de découvrir un chat, assis sur le siège passager. « J'ai cru halluciner pendant une seconde », a-t-elle déclaré au Dodo.

Le félin aurait réussi à passer à travers l'une des vitres légèrement ouvertes. Une telle occasion ne se présente pas tous les jours, le vagabond a saisi sa chance !

© Lauren Kasdan

L'animal a reçu beaucoup d'attention

Quand Lauren a remarqué que l'animal était une femelle, elle l'a nommé Athéna, rapporte le site web Bored Panda. « Elle a agi comme si elle était censée être là, a ajouté la livreuse, elle n'était pas effrayée et n'a pas essayé de s'enfuir. En fait, elle est montée sur mes genoux et a commencé à ronronner. »

© Lauren Kasdan

La chatte arborait un corps émacié, sale et couvert de puces. Son chauffeur particulier a donc supposé qu'elle vivait seule dans la rue depuis un certain temps. Après les présentations, Lauren a amené sa protégée chez sa mère.

Au sein de ce foyer providentiel, la boule de poils a eu droit un délicieux repas, des caresses et un bon bain. Athéna avait sauté à l'intérieur du véhicule pour chercher de l'aide ; elle l'a trouvée, et compte bien en profiter !

© Lauren Kasdan

« J'ai fait couler le bain, je l'ai posée doucement et elle s'est calmée presque immédiatement, a expliqué son héroïne, elle miaulait assez fort au début, mais quand j'ai commencé à la frotter avec le shampoing contre les puces et les tiques, elle s'est installée et a commencé à ronronner... Quand je l'ai sortie, je l'ai enveloppée dans une serviette, et elle s'est endormie comme ça dans mes bras. » Une scène touchante.

© Lauren Kasdan

Une vie meilleure

Athéna ne possédait pas de puce électronique. Lauren a quand même publié des messages avec sa photo sur les réseaux sociaux, au cas où ses éventuels propriétaires la rechercheraient. Mais personne ne l'a réclamée.

© Lauren Kasdan

Lauren et sa maman ont toujours aimé les chiens, mais dès qu'Athéna est entrée dans leur vie, les 2 femmes ont su qu'elle y resterait. Elles se sont tellement attachées à cette adorable boule de poils !

© Lauren Kasdan

Ce soir-là, la chatte est montée dans la bonne voiture. En s'asseyant à côté de Lauren, Athéna a gagné une nouvelle famille qui l'aime et la chouchoute au quotidien.

A lire aussi : Un chat maladroit réveille brutalement sa propriétaire en lui renversant un verre d'eau sur la tête ! (vidéo)

© Lauren Kasdan