Elle filme le moment précis où son chat et son chien réalisent qu'ils peuvent être amis après s'être contentés de cohabiter (vidéo)

Les chats et les chiens ne sont pas forcément faits pour se haïr, ni même s’ignorer mutuellement. Une jeune chatte appelée June l’a récemment compris en se rapprochant du membre canin de sa famille. Leur propriétaire a eu la bonne idée de les filmer lors de leur premier véritable échange.

La vie avait mal commencé pour June Bug, ou tout simplement June. Ce chaton femelle de 3 mois errait dans les rues de Manhattan, à New York, jusqu’à sa découverte sous une voiture où elle avait trouvé refuge.

Secourue et soignée, la jeune chatte polydactyle et à la robe tigrée a trouvé une famille aimante qui n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision de l’adopter.

La maisonnée comprend également un chien. Pendant quelque temps, ce dernier et la féline se contentaient simplement d’habiter sous le même toit. Chacun tolérait la présence de l’autre, sans plus.

Toutefois, les 2 quadrupèdes ont finalement réalisé qu’ils pouvaient s’entendre et qu’ils avaient tout à gagner en apprenant à se connaître mutuellement. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo mise en ligne le 28 août sur le compte TikTok qui est consacré à la minette, « @june_bug0514 », et relayée par Parade Pets. La voici :

« Ils avaient tous les 2 besoin d’un compagnon de jeu »

On y voit donc le chien alors qu’il rejoint June, qui est couchée sous la table du séjour. La jeune chatte, encore un peu méfiante, reste d’abord à distance et l’observe attentivement, puis décide finalement de sauter le pas ; elle bondit sur lui.

Le canidé se retourne alors vers elle en remuant la queue. Chacun a ainsi répondu favorablement à l’invitation de l’autre. Dès lors, ils n’ont pas arrêté de jouer ensemble.

« Je pense qu’ils avaient tous les 2 besoin d’un compagnon de jeu », peut-on lire en légende de la vidéo. Ils semblent effectivement ravis d’avoir surmonté leurs craintes et d’avoir compris que la vie est beaucoup mieux agréable quand on a un bon ami.

Leur famille a de la chance de pouvoir assister quotidiennement à leurs merveilleuses interactions.