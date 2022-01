Effrayé par les humains, ce chaton avec un arrière-train paralysé a commencé à ronronner lorsqu'il s'est senti en sécurité

Maigre, malade et paralysé des pattes arrière, un chaton qui avait désespérément besoin d’aide en a trouvé auprès d’une mère d’accueil bénévole. Elle a pris soin de lui et a accompagné ses progrès jusqu’à son adoption.

Archie était « minuscule et terrifié », raconte Caroline Grace, fondatrice de l’association californienne Baby Kitten Rescue, à Love Meow au sujet de ce chaton qu’elle a aidé à remonter la pente et à grandir.

Le petit félin n’était alors âgé que de 5 semaines. Il n’était pas au mieux sur le plan de la santé, comme l’explique la mère d’accueil basée à Los Angeles : « Sous sa fourrure, il n’avait plus que la peau sur les os. Il était déshydraté, couvert de puces et avait des débris végétaux et des saletés emmêlés dans son pelage ».



Elle l’a traité contre les parasites, nettoyé et réhydraté. Il fallait ensuite l’aider à reprendre du poids et à lui faire confiance. Apeuré, il se cachait sous les couvertures, mais quelques heures plus tard, il commençait à se détendre, comprenant qu’il était désormais en sécurité. Il ronronnait et réclamait l’attention de sa bienfaitrice.



Quand il a commencé à bouger, Caroline Grace a remarqué qu’il avait du mal à utiliser ses pattes arrière. Elle a également constaté qu’il utilisait la litière d’instinct, sans qu’elle n’ait eu à le lui apprendre.



Le lendemain, le chaton a été vu par un vétérinaire. Examens et radios ont permis de déterminer la cause de sa paralysie ; une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Un programme de soins a été mis en place dans la foulée, comprenant séances de physiothérapie, exercices et acupuncture.

« Un chaton qui apporte énormément de joie à tous »

Durant tout le processus, le jeune chat a fait preuve d’une détermination remarquable et « est resté la petite machine à ronronner la plus douce et la plus adorable », d’après Caroline Grace. Archie est un chaton qui « apporte énormément de joie à tous ceux qui interagissent avec lui », ajoute la bénévole.



Désormais, il en apporte à Pat, sa nouvelle propriétaire. Cette orthophoniste est, en effet, tombée sous le charme d’Archie en découvrant ses photos et son histoire sur Instagram. La fondatrice de Baby Kitten Rescue lui a exposé en détail son état de santé et les soins qu’il doit continuer de recevoir. « Pat a dit qu'elle l'aimait comme il était quoi qu'il arrive et qu'elle voulait poursuivre ses thérapies pour l'aider de toutes les manières possibles », indique Caroline Grace.



Archie n’a jamais été aussi heureux. « Il adore sa nouvelle maison et commence à se lier d'amitié avec ses 2 nouvelles sœurs, une chatte et une chienne ».

