Dotée d'une volonté de fer, une chatte malade et défigurée entame un combat pour le droit à la vie (vidéo)

Dotée d'une volonté de fer, une chatte malade et défigurée entame un combat pour le droit à la vie (vidéo)

En Turquie, une jeune chatte sale et malade a eu une chance de vivre une vie bien remplie, grâce au dévouement d'une amoureuse des animaux. Bien qu'elle possède un physique atypique, la boule de poils a littéralement conquis le cœur de sa sauveuse.

Un chaton errant dégageant une mauvaise odeur, couvert de crasse et victime d'infections graves a été transporté dans une clinique vétérinaire en Turquie. Les maladies ont ravagé son petit minois, ce qui lui donne un air particulier.

© Ahsen / @zikrettinn

Lorsque Ahsen, une sauveteuse d'animaux, a été informée de l'existence de cette pauvre bête, elle s'est précipitée sur place pour lui donner une chance de vivre.

Frêle et mal en point, ses chances de survie s'avéraient pourtant très minces. Mais la jeune chatte, baptisée Zombi, était dotée d'une volonté de fer.

Aux petits soins avec la jeune chatte

Ahsen ne pouvait pas quitter la clinique sans donner une chance à l'animal de se battre. Poussée par son amour pour les animaux, la bonne âme a installé la créature chétive chez elle. La bénévole a pris le temps de nettoyer et soigner sa protégée.

© Ahsen / @zikrettinn

Un véritable combat pour le droit à la vie a été mené ; Zombi a parcouru un long chemin vers la guérison. Grâce au dévouement et à l'amour de sa bienfaitrice, le félin à la bouche tordue a rebondi sur ses pattes et repris du poil de la bête. Extrêmement reconnaissante envers son ange gardien, la jeune chatte lui a témoigné des gestes affectueux. Blottie au chaud sous ses ailes, Zombi a repris du poids et a commencé à s'épanouir.

Après l'extraction de 2 dents inférieures, le félin a enfin pu manger facilement et confortablement. Sa vie s'est nettement améliorée depuis sa rencontre avec Ahsen.

Carpe diem

Sachant qu'elle allait s'en sortir, Ahsen a poussé un soupir de soulagement. Comme elle est tombée amoureuse de cette adorable boule de poils, elle en a fait un membre officiel de sa grande famille !

Après 2 mois de soins, de repos et de prières, Zombi était prête à se mêler à la meute de félins qui partage le quotidien de son héroïne. La nouvelle arrivante s'est liée d'amitié avec tous les membres du foyer.

© Ahsen / @zikrettinn

« Pouvoir aider des animaux comme Zombi me rend heureuse, a confié Ahsen à Lovemeow, c'est un sentiment inestimable de pouvoir dire "nous avons réussi", de voir le changement et d'y contribuer. »

A lire aussi : Il offre le plus beau cadeau de Noël à son épouse endeuillée par la mort de son chat de 20 ans

Énormément de joie émane de la chatte qui arbore constamment un large sourire. L'errance, les épreuves douloureuses et tous les autres mauvais souvenirs sont désormais enterrés à jamais. Zombi vit intensément et au maximum chaque jour, comme si c'était le dernier.

Sa résilience, son courage et son amour pour autrui représentent une belle source d'inspiration pour nous autres humains.

© Ahsen / @zikrettinn