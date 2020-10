Dirigé par son instinct, ce Husky force sa propriétaire à venir en aide aux chatons abandonnés qu'il a découvert dans les bois !

Durant une promenade, Banner le chien sentait que des petits animaux en détresse avaient besoin d’être secourus à quelques mètres de là. Il a attiré sa maîtresse vers eux, ce qui a permis de les sauver de justesse.

Banner, un chien de race Husky Sibérien, n’est pas que l’animal de compagnie de Whitney Braley. Il est aussi son chien d’assistance, formé pour l’aider à gérer ses crises d’angoisse associées au trouble de stress post-traumatique dont elle souffre, comme le raconte Go Animals. D’ailleurs, sa maîtresse n’est pas la seule à bénéficier de sa bienveillance ; dès qu’il sent qu’un animal est en difficulté, lui vient spontanément en aide et le réconforte.

Par une très froide journée d’hiver, Whitney promenait Banner non loin de chez eux quand le chien s’est dirigé vers les bois longeant la route. Il attirait sa propriétaire vers un endroit bien précis et s’est finalement arrêté devant une boîte en carton. Il s’est ensuite mis à tourner autour.

Constatant que Whitney hésitait à l’ouvrir, il a décidé de le faire soi-même en quelques coups de museau, puis en a sorti un chaton. La jeune femme l’a alors ouverte à son tour et en a sorti 6 autres tout jeunes félins. Les pauvres petits chats étaient frigorifiés. Ils n’avaient même plus la force de miauler. Ils n’auraient sans doute pas survécu s’ils y étaient restés encore quelques heures.

Whitney a emmené les 7 chatons chez elle et en a pris soin. Banner aussi d’ailleurs. Il a constamment veillé sur eux, comme s’il s’agissait de ses propres petits.

On peut d’ailleurs à quel point il est patient et attentionné avec eux dans la vidéo ci-dessous, tournée lorsque les chatons avaient 4 semaines :

Lorsqu’ils sont devenus suffisamment grands, les chatons ont tous rejoint des familles aimantes. Banner ne leur a pas seulement sauvé la vie, il leur a aussi permis d’en commencer une nouvelle.