Des vétérinaires pensaient devoir mettre fin à la vie d'un chat percuté par un train, mais l’animal s’est rétabli juste à temps

Sharon Joyce, propriétaire d’un chat nommé Hector, a cru qu’elle ne reverrait plus jamais son ami félin. Ce dernier a été percuté par un train et sa vie ne tenait plus qu’à un fil quand sa maîtresse l’a découvert. Des vétérinaires dévoués ont alors tout fait pour le secourir et, petit à petit, son état de santé s’est stabilisé.

Ceux-ci ont l’habitude d’être confrontés à des cas difficiles, mais n'avaient jamais eu affaire à de telles blessures, rapportait le Daily Record. La survie d’Hector relève d’ailleurs du miracle pour eux, car la boule de poils revient de très loin.

@thepethealthclub / Instagram

Un accident dramatique

Alors qu’elle était dehors pour une balade à priori ordinaire, elle s’est retrouvée sur les rails d’un train et n’a pas vu le danger arriver. Malheureusement, l’un d’eux a foncé tout droit sur elle, lui laissant à peine le temps de réaliser. Le chat a été percuté et s’est retrouvé grièvement blessé. Malgré sa souffrance à ce moment, il n’avait qu’une chose en tête : rentrer chez lui.

Hector a donc parcouru environ 250 mètres pour atteindre sa maison et a même eu la force de sauter par-dessus la clôture. Sharon et son compagnon l’ont découvert et ont constaté qu’il se trouvait dans un état très grave. Ils ont pris soin de l’envelopper dans une couverture et se sont précipités aux urgences vétérinaires.

Sur place, les spécialistes étaient plutôt pessimistes quant au sort du quadrupède. En réalité, ses blessures étaient si graves qu’ils ont d’abord pensé mettre un terme à sa vie. Toutefois, quelques signes positifs de rétablissement les ont encouragés à poursuivre les soins.

Hector a dû être amputé de la queue et d’une partie de sa patte, puis est entré en convalescence après l’opération. Même s’il était encore bouleversé par ce qu’il avait vécu, il semblait être en bonne voie de guérison. Ce qui était certain, c'est que son pronostic vital n’était plus engagé, et cela s’est confirmé les jours suivants. Hector a pu rentrer chez lui aux côtés de sa maîtresse.

Il doit désormais apprendre à vivre avec son nouveau corps, mais il peut compter sur la bienveillance de Sharon pour cela : « Nous lui avons facilité la vie à la maison, avons aménagé une aire de jeux à l'extérieur », partageait cette dernière.