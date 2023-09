Des panneaux pour sauver des vies animales : la belle initiative d'une commune "pet friendly"

Face aux de dizaines de corps sans vie d’animaux étaient découverts et ramassés chaque année sur les routes, la mairie de Mennecy (91) et l’association locale Aux Mennechats ont collaboré à l’installation de panneaux de signalisation d’un tout autre genre. Ils invitent les automobilistes à conduire prudemment pour protéger les chats, hérissons et autres créatures susceptibles de traverser la chaussée.