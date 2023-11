Des militants de la cause animale suivent un camion transportant un millier de chats et espèrent agir avant qu'il ne soit trop tard

En Chine, plus de 1000 chats ont échappé au pire de justesse grâce à l’intervention de la police qui avait été prévenue par des militants de la cause animale, rapportait la BBC.

Ces derniers les suivaient depuis 6 jours. Ils avaient été intrigués par l’installation, dans un cimetière, de nombreuses caisses en bois dans lesquelles se trouvaient un nombre indéterminé de chats.

Le 12 octobre, ils se sont rendu compte qu’on était en train de charger lesdites caisses dans un camion. Les activistes ont tout de suite compris qu’ils devaient agir le plus vite possible s’ils voulaient avoir une chance de sauver les animaux. Le poids lourd était, en effet, censé les emmener à l’abattoir.

La police locale, celle de la ville de Zhangjiagang dans la province du Jiangsu (est de la Chine), a été prévenue et a intercepté le camion. Un millier de chats ont ainsi été secourus et pris en charge par différentes organisations de la région.



Un trafic mis au jour

Cette opération a permis de démanteler un trafic illicite de chats capturés pour leur viande. Les protagonistes de ce réseau prétendaient transporter des porcs et des moutons pour cacher leur véritable activité.



Les autorités ne connaissent pas encore la provenance de ces minets miraculés. Avaient-ils été enlevés dans la rue ou pris à leurs familles ? La seule certitude est qu’ils sont désormais en sécurité dans les refuges.

L’affaire a fait grand bruit. De nombreux internautes sont scandalisés par le traitement réservé à ces chats et soulagés qu’ils aient été secourus. « Quand aura-t-on une loi pour protéger les animaux ? Les vies des chats et des chiens ne comptent-elles pas ? », s’est ainsi demandé l’un d’eux en commentant la nouvelle dans le journal chinois The Paper.

