Des félins perdus trouvent une nouvelle vie après un épisode terrifiant dans les égouts

Des félins en détresse ont appelé à l’aide et sont parvenus à se faire entendre en donnant de la voix. Toutefois, leurs sauveteurs venus à la rescousse en suivant les cris étaient incapables de les localiser. En réalité, ceux-ci se trouvaient sous leurs pieds, dans un égout.

Plusieurs résidents de Prince George, en Virginie (États-Unis), ont été surpris par des miaulements incessants et sont allés à la recherche des chats fauteurs de trouble. Cette initiative s’est transformée en mission de sauvetage, car les animaux étaient coincés dans une bouche d’égout, rapportait Cole & Marmalade.

Tout a donc commencé par des miaulements inhabituels dans un quartier. Lesquels ont été entendus par plusieurs personnes et ont vite inquiété les habitants, car ils ne cessaient pas. Ces derniers ont donc voulu mener l’enquête pour aider les félins à priori en détresse, mais ne les ont pas trouvés.

@kittencollege_awla / Instagram

Une cachette improbable

Ils sont toutefois restés persuadés qu’il s’agissait de miaulements d’alerte et que des chatons avaient besoin d’aide quelque part. Ne pouvant se résoudre à les abandonner, ils ont contacté l’organisme de sauvetage A Cat's Life Rescue et une bénévole a accepté de les rejoindre pour les aider. À son tour, cette dernière a entendu les cris et, grâce à son expérience, a compris qu’ils provenaient des égouts.

Ne pouvant se lancer seule dans un tel sauvetage, elle a pris contact avec des vétérinaires locaux, des pompiers et le service en charge du traitement des eaux pour sortir les animaux de là. Tous les protagonistes ont répondu présents et l’ont rejointe sur place.

5 boules de poils attendaient que l’on vienne les aider

Lorsque la plaque d’égout a été soulevée, de nombreux petits yeux scintillants ont fixé les sauveteurs. Un pompier est alors descendu et a repéré 5 chatons esseulés dans l’obscurité. Il est parvenu à les attraper et les a remontés. A Cat's Life Rescue les a alors récupérés pour leur fournir les soins nécessaires et, par chance, tous les félins étaient en bonne santé.

@kittencollege_awla / Instagram

Malgré leur terrible expérience, ils ont grandi en tout équilibre dans des familles d’accueil. 3 d’entre eux ont rejoint ensemble leur maison pour toujours, tandis que les autres attendent patiemment leur tour. Ce qui est sûr, c’est que leur futur logement sera plus confortable et chaleureux que l'abri dans lequel ils ont été découverts !